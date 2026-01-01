Izvietot Para ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda aizmugursistēmas ietvars, kas nodrošina JSON REST API objektu saglabāšanai, pilna teksta meklēšanai un daudzlietotāju sistēmai.
Izvēlies Para VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Para
Para ir mērogojams, atvērtā koda aizmugursistēmas ietvars, kas nodrošina objektu noturību, pilna teksta meklēšanu, kešatmiņu un autentifikāciju, lai izstrādātāji varētu koncentrēties uz savas lietojumprogrammas veidošanu, nevis tās infrastruktūru. Tas visu atklāj, izmantojot tīru JSON REST API, kas nodrošināts ar JWT marķieriem vai AWS Signature V4, gatavs apkalpot jebkuru priekšgala, mobilo lietotni vai pakalpojumu.
Noklusējuma iestatījums darbojas pilnībā autonomi ar iegultu H2 datubāzi un Lucene meklētājprogrammu — nav nepieciešama ārēja datubāze. Pašmitināšana tavā VPS nodrošina privātu aizmugursistēmas API bez maksas par katru pieprasījumu, ar pilnīgu datu kontroli un atbalstu spraudņiem, kas nomaina PostgreSQL, MySQL, MongoDB vai Elasticsearch, atkarībā no tavām vajadzībām.
Para galvenās iespējas
JSON objekta noturība
Glabā, izgūsti un vaicā jebkuru objektu, izmantojot tīru REST API, ko nodrošina spraudņu datubāzes slānis, kas atbalsta H2, PostgreSQL, MySQL un MongoDB.
Iebūvēta meklēšana
Lucene darbināta pilna teksta meklēšana darbojas uzreiz bez papildu konfigurācijas, nodrošinot tūlītēju meklēšanu visos saglabātajos objektos.
Daudzlietotāju arhitektūra
Izolējiet datus pēc lietojumprogrammas ar iebūvētu daudzlietotāju arhitektūru — katra lietotne iegūst savu tabulu, meklēšanas indeksu un kešatmiņas nosaukumvietu.
JWT autentifikācija
Autentificēt API pieprasījumus ar JWT marķieriem vai AWS Signature V4, ar iebūvētu lietotāju pārvaldību un sociālās pieteikšanās atbalstu.
Spraudņu ekosistēma
Nomaini noklusējuma H2 un Lucene aizmugursistēmas pret PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB vai Hazelcast, izmantojot oficiālos spraudņus, tavām vajadzībām pieaugot.
Kāpēc izmantot Para pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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