Izvietot Reiverr ar viena klikšķa instalāciju.
Vienota TV-draudzīga saskarne Jellyfin, TMDB, Sonarr un Radarr, kas aizstāj Overseerr stila atklāšanu.
Izvēlies Reiverr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Reiverr
Reiverr ir atvērtā koda priekšgals, kas apvieno multivides atklāšanu, pieprasīšanu un atskaņošanu vienā TV draudzīgā saskarnē. Tā vietā, lai lēkātu starp Jellyfin, TMDB, Sonarr un Radarr, lietotāji pārlūko populārus nosaukumus, saņem personalizētus ieteikumus, pieprasa trūkstošo saturu un straumē to, kas jau ir viņu bibliotēkā — viss no vienas lietotnes, kas optimizēta tālvadības pultīm un 10 pēdu lietotāja saskarnēm.
Pašmitināšana Reiverr savā VPS ļauj tev kontrolēt katru pievienoto API atslēgu, skatīšanās vēsturi un pieprasījumu žurnālu. Spraudņu arhitektūra ļauj tev pievienot jaunus straumēšanas avotus, nemainot kodolu, un tas pats aizmugursistēma var darbināt gan tīmekļa lietotni, gan vietējo versiju Samsung Tizen viedtelevizoros.
Reiverr galvenās iespējas
TMDB Atklāšana
Pārlūko aktuālās filmas un seriālus, personalizētus ieteikumus, aktieru sastāvu, vērtējumus un treilerus, ko nodrošina The Movie Database.
Jellyfin atskaņošana
Straume saturu, kas jau ir tavā Jellyfin bibliotēkā, tieši Reiverr, nepārslēdzot lietotnes vai sesijas.
Sonarr un Radarr pieprasījumi
Nosūti trūkstošos nosaukumus tieši uz Sonarr vai Radarr automātiskai lejupielādei un bibliotēkas importēšanai, neatverot nevienu no UI.
TV-pirmais interfeiss
Tālvadībai pielāgota navigācija, liela tipogrāfija un fokusa izcelšana, kas izstrādāta no pamatiem viedtelevizoriem un televizora pierīcēm.
Spraudnis arhitektūra
Ievietojiet papildu atskaņošanas vai avota spraudņus montētajā spraudņu mapē, lai paplašinātu Reiverr, nepārbūvējot attēlu.
Tizen viedtelevizora versija
Savieno mitināto aizmugursistēmu ar oficiālo Tizen versiju, lai instalētu Reiverr kā vietējo lietotni Samsung viedtelevizoros.
Kāpēc izmantot Reiverr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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