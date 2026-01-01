Izvietot Svix ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa āķu piegādes pakalpojums ar automātiskiem atkārtotiem mēģinājumiem, ziņojumu parakstīšanu un iegulstamu klientu galapunktu portālu.
Izvēlies Svix VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Svix
Svix ir atvērtā koda, uzņēmumiem piemērota tīmekļa āķu piegādes platforma, kas apstrādā visu, kas saistīts ar uzticamu tīmekļa āķu sūtīšanu lielā apjomā. Tā pārvalda automātiskus atkārtotus mēģinājumus ar eksponenciālu atpalicību, galapunktu veselības uzraudzību, ziņojumu parakstīšanu un pārbaudi, kā arī pilnu katra piegādes mēģinājuma audita žurnālu — lai tev pašam nebūtu jāveido šī infrastruktūra.
Iegulstams portāla komponents ļauj tavas lietojumprogrammas klientiem pašiem pārvaldīt savus tīmekļa āķu galapunktus un notikumu abonementus. Izstrādāts Rust valodā veiktspējai, Svix darbojas ar PostgreSQL un Redis un nodrošina REST API ar oficiāliem SDK visām galvenajām valodām. Pašmitināšana tavā VPS saglabā visus tīmekļa āķu datus tavā kontrolē.
Svix galvenās iespējas
Automātiskie mēģinājumi
Neizdevušās tīmekļa āķu piegādes tiek automātiski atkārtotas ar eksponenciālu atlikšanu, nodrošinot, ka ziņojumi sasniedz savu galamērķi pat īslaicīgu pārtraukumu laikā.
Ziņojuma parakstīšana
Visi izejošie webhooks tiek parakstīti ar HMAC-SHA256 vai Ed25519, ļaujot saņēmējiem kriptogrāfiski pārbaudīt katra ziņojuma autentiskumu.
Iegulstams portāls
Nodrošini gatavu webhook pārvaldības portālu, ko tavi klienti var izmantot, lai reģistrētu galapunktus un abonētu notikumus — nav nepieciešama pielāgota lietotāja saskarne.
Piegādes audita žurnāls
Katrs piegādes mēģinājums tiek reģistrēts ar pilnām pieprasījuma un atbildes detaļām, atvieglojot kļūmju atkļūdošanu un neatbildēto notikumu atkārtošanu.
Daudzvalodu SDK
Oficiālie klienta SDK priekš Python, TypeScript, Go, Java, Ruby un C# ļauj tev integrēt Svix jebkurā aizmugursistēmā dažu minūšu laikā.
Kāpēc izmantot Svix pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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