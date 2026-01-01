Izvietot Dashy ar vienu klikšķi.
Ļoti pielāgojams pašmitināts informācijas panelis visu tavu pakalpojumu, grāmatzīmju un logrīku organizēšanai vienuviet.
Izvēlies Dashy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dashy
Dashy ir pašmitināts personīgais informācijas panelis, kas tev nodrošina skaistu, pielāgojamu sākumlapu visiem taviem pakalpojumiem, lietojumprogrammām un grāmatzīmēm. Ar simtiem iebūvētu ikonu, plašu logrīku ekosistēmu un vizuālu konfigurācijas redaktoru tu vari izveidot pielāgotu saskarni, neveicot YAML failu rediģēšanu. Reāllaika statusa pārbaudes nepārtraukti uzrauga tavus pakalpojumus, lai tu vienmēr zinātu, kas darbojas un ir pieejams.
Pašmitinot Dashy savā VPS, tavs informācijas panelis ir pieejams 24/7 no jebkuras ierīces, ar visiem konfigurācijas datiem tavā kontrolē. Nav abonēšanas maksas, nav lietošanas ierobežojumu un nav trešo pušu piekļuves tavas infrastruktūras topoloģijai — tikai ātrs, privāts piekļuves punkts visam, ko tu vadi.
Dashy galvenās iespējas
Pakalpojumu statusa uzraudzība
Nepārtraukti pārbauda, vai tavi pakalpojumi ir tiešsaistē, un parāda tiešraides statusa indikatorus, lai tu varētu ātri pamanīt pārtraukumus.
Vizuālais konfigurācijas redaktors
Rediģē savu informācijas paneļa izkārtojumu, sadaļas un vienumus, izmantojot vizuālo saskarni, nepieskaroties YAML konfigurācijas failiem.
Bagātīga logrīku ekosistēma
Pievieno laika prognozes, RSS plūsmas, sistēmas statistiku, pulksteņus un desmitiem citu logrīku, lai pārveidotu informācijas paneli par informācijas centru.
Plaša ikonu bibliotēka
Ietver 400+ iepriekš konfigurētas pakalpojumu ikonas un atbalsta pielāgotas ikonas, saglabājot tavu informācijas paneli vizuāli konsekventu un viegli pārskatāmu.
Vairāku lapu atbalsts
Organizē pakalpojumus vairākās lapās un sadaļās, padarot praktisku liela skaita lietojumprogrammu pārvaldību bez jucekļa.
Kāpēc izmantot Dashy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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