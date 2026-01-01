Izvietot Parseable ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas novērojamības datu ezers žurnāliem, metrikiem un izsekošanas datiem, kas izstrādāts Rust valodā, izmantojot Apache Parquet.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Parseable
Parseable ir atvērtā koda novērojamības datu ezers, kas īpaši izveidots žurnāliem, metrikām un izsekošanas datiem. Rakstīts Rust valodā un glabājot datus Apache Parquet formātā, tas ievada liela apjoma telemetrijas datus par daļu no tradicionālo žurnālu apstrādes sistēmu izmaksām, vienlaikus saglabājot ātru vaicājumu veiktspēju, izmantojot viedo kešatmiņu un kolonnu glabāšanu.
Parseable pašmitināšana uz VPS dod tev pilnīgu novērojamības aizmugursistēmu tavā kontrolē: HTTP datu ievades API, kas saderīga ar OpenTelemetry, iebūvētu vaicājumu dzinēju ar SQL atbalstu, vadības paneļus, brīdinājumus un piekļuvi, balstoties uz lomām — viss bez maksas par datu ievadi par GB, piegādātāja piesaistes vai jutīgu žurnālu datu nosūtīšanas trešo pušu SaaS pakalpojumu sniedzējiem.
Parseable galvenās iespējas
Parquet-integrētā glabātuve
Glabāt apstrādātos notikumus kā kolonnu Apache Parquet failus ātrām analītiskām vaicājumiem un ievērojamai kompresijai salīdzinājumā ar neapstrādātu JSON.
OpenTelemetry gatavs
Pieņem žurnālus, metrikas un izsekošanas datus, izmantojot OpenTelemetry protokolu, lai esošie kolektori un SDK varētu nosūtīt datus bez koda izmaiņām.
SQL vaicājumu dzinējs
Veic telemetrijas vaicājumus ar pazīstamu ANSI SQL jebkurā laika diapazonā, ar reakcijas laiku, kas mazāks par sekundi, indeksētajos laukos un sadalītajās skenēšanās.
Iebūvēti informācijas paneļi
Veido interaktīvus informācijas paneļus un saglabātus vaicājumus tieši Parseable iekšienē, neizmantojot atsevišķu vizualizācijas rīku.
Brīdinājumi un RBAC
Definē uz sliekšņiem balstītus brīdinājumus žurnālplūsmās un piešķir komandām ierobežotu piekļuvi, izmantojot uz lomām balstītu piekļuves kontroli plūsmām un nomniekiem.
Rentabla noturēšana
Viedā kešatmiņa un pakāpeniska krātuve nodrošina, ka jaunākie dati ir ātri pieejami vaicājumiem, kamēr vecākie nodalījumi paliek saspiesti diskā ilgstošai saglabāšanai.
Kāpēc izmantot Parseable pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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