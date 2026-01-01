TeamMapper instalācija ar vienu klikšķi.
Pašmitināts reāllaika sadarbības prāta karšu rīks komandām, lai kopīgi ģenerētu, plānotu un strukturētu idejas.
Izvēlies TeamMapper VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TeamMapper
TeamMapper ir atvērtā koda prāta karšu lietojumprogramma, kas ļauj komandām kopīgi veidot, koplietot un rediģēt prāta kartes reāllaikā, izmantojot WebSockets. Izstrādāta kā pārtrauktā mindmapp projekta pēctece, tā koncentrējas uz sadarbību, neprasot lietotāju kontus — kopīgo saiti ar tikai skatīšanās vai rediģēšanas atļaujām, un komandas dalībnieki var nekavējoties pievienoties sesijai.
TeamMapper pašmitināšana savā VPS saglabā ideju ģenerēšanas sesijas, projektu plānus un komandas zināšanas pilnībā infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Pēc noklusējuma prāta kartes tiek automātiski dzēstas pēc 30 dienām, lai nodrošinātu atbilstību GDPR, un konfigurējamais datu saglabāšanas periods ļauj komandām regulētā vidē pielāgot privātuma uzvedību, lai tā atbilstu to pašu politikām, nepaļaujoties uz trešās puses SaaS pakalpojumu sniedzēju.
TeamMapper galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Uz WebSocket balstītas sesijas ļauj vairākiem komandas biedriem vienlaicīgi rediģēt vienu un to pašu prāta karti, un izmaiņas uzreiz parādās visiem, kas ir savienoti ar karti.
Kontu nekoplietošana
Kopīgo prāta karti ar saiti vai QR kodu, izmantojot tikai skatīšanās vai rediģēšanas atļaujas — viesi var pievienoties, neizveidojot kontu vai nepiesakoties.
Bagātīga mezglu pielāgošana
Pievieno attēlus, ikonas, krāsas, fontu stilus un hipersaites mezgliem, lai plakanas kontūras pārvērstu vizuāli strukturētās diagrammās, kas piemērotas prezentācijām.
Imports un eksports
Pārvietojiet prāta kartes uz un no TeamMapper, izmantojot JSON, Mermaid, SVG, PDF vai PNG formātus, koplietošanai ar ieinteresētajām personām vai arhivēšanai bezsaistē.
GDPR draudzīgi noklusējuma iestatījumi
Prāta kartes tiek automātiski dzēstas pēc konfigurējama saglabāšanas perioda (pēc noklusējuma 30 dienas), palīdzot komandām izpildīt privātuma prasības bez manuālas tīrīšanas.
Atsaukt un īsceļi
Pilnīga atsaukšanas/atkārtošanas vēsture un visaptverošs tastatūras īsceļu komplekts nodrošina redaktora ātru darbību jaudīgiem lietotājiem, veidojot lielas vai dziļi ligzdotas prāta kartes.
Kāpēc izmantot TeamMapper pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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