Izvietot Wallabag ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts pakalpojums "lasīt vēlāk", kas saglabā un attīra tīmekļa rakstus netraucētai lasīšanai bezsaistē.
Izvēlies Wallabag VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Wallabag
Wallabag ir pašmitināta lietotne lasīšanai vēlāk, kas saglabā tīmekļa rakstus un noņem reklāmas, navigāciju un lieko informāciju, piedāvājot tikai tekstu un attēlus tīrai, koncentrētai lasīšanai. Tā darbojas kā privāta alternatīva Pocket un Instapaper ar pilnu bezsaistes atbalstu.
Wallabag pašmitināšana uz VPS nozīmē, ka tavs lasīšanas saraksts un rakstu arhīvs tiek glabāts tavā paša infrastruktūrā bez trešo pušu piekļuves. Pārlūkprogrammu paplašinājumi Chrome un Firefox padara rakstu saglabāšanu ar vienu klikšķi, savukārt mobilās lietotnes iOS un Android nodrošina bezsaistes lasīšanu, atrodoties ceļā. Importēšana no Pocket un Instapaper padara migrāciju vienkāršu.
Wallabag galvenās iespējas
Tīra rakstu lasīšana
Wallabag iegūst rakstu saturu un noņem reklāmas, navigāciju un traucējošos elementus, lai nodrošinātu tīru, koncentrētu lasīšanas pieredzi.
Bezsaistes piekļuve
Saglabātie raksti sinhronizējas ar mobilajām lietotnēm operētājsistēmām iOS un Android, nodrošinot lasīšanu bez interneta savienojuma.
Pārlūka paplašinājumi
Saglabā rakstus no Chrome un Firefox ar vienu klikšķi, izmantojot oficiālo Wallabag pārlūkprogrammas paplašinājumu.
Marķēšana un meklēšana
Sakārto saglabātos rakstus ar tagiem un atrodi jebko nekavējoties, izmantojot pilna teksta meklēšanu visā savā lasīšanas arhīvā.
Importēt no Pocket
Migrē savu esošo lasīšanas sarakstu no Pocket vai Instapaper uz Wallabag, nezaudējot nevienu saglabāto rakstu.
Kāpēc izmantot Wallabag pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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