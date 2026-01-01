Instalē MeTube ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta tīmekļa saskarne videoklipu lejupielādei no YouTube un 1000+ citām vietnēm, izmantojot yt-dlp.
Izvēlies MeTube VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MeTube
MeTube ir pārlūkprogrammas saskarne yt-dlp, kas ļauj tev lejupielādēt video no YouTube un vairāk nekā 1 000 citām platformām no jebkuras ierīces, neinstalējot programmatūru. Tā atbalsta kvalitātes izvēli līdz 4K, tikai audio izvilkšanu uz MP3, atskaņošanas sarakstu un kanālu lejupielādes, un reāllaika lejupielādes rindu ar progresa izsekošanu — viss no tīra, mobilajām ierīcēm draudzīga interfeisa.
MeTube pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka lejupielādes notiek ar datu centra ātrumu, faili tiek glabāti servera pusē vēlākai izgūšanai, un pakalpojums turpina darboties, mainoties platformām — neatkarīgi no pārlūkprogrammas paplašinājumiem, kas sabojājas, vai komerciāliem lejupielādes rīkiem, kas uzliek kvalitātes ierobežojumus un prasa kontus.
MeTube galvenās iespējas
1000+ atbalstītu vietņu
Lejupielādē no YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud un vairāk nekā tūkstoš citām video un audio platformām.
Kvalitāte līdz 4K
Izvēlies precīzu izšķirtspēju un formātu, kas tev nepieciešams, tostarp tikai audio izvilkšanu MP3 vai citos formātos.
Atskaņošanas saraksta lejupielādes
Ieliec rindā visu atskaņošanas sarakstu vai kanālu pakešlejupielādei un ļauj serverim to apstrādāt fonā.
Piekļuve caur pārlūkprogrammu
Nav nepieciešama klienta programmatūra — pārvaldi lejupielādes no jebkura tālruņa, planšetdatora vai datora ar pārlūkprogrammu.
Datu centra lejupielādes ātrumi
Lejupielādes darbojas tavā VPS ar pilnu servera joslas platumu, atbrīvojot tavu lokālo ierīci un interneta savienojumu.
Kāpēc izmantot MeTube pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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