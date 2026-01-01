Izvietot Ever Gauzy ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda biznesa platforma, apvienojot ERP, CRM, HRM, ATS un projektu pārvaldību vienā darba vidē.
Izvēlies Ever Gauzy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ever Gauzy
Ever Gauzy ir atvērtā koda biznesa vadības platforma, kas apvieno ERP, CRM, HRM, ATS un projektu vadību vienā darba telpā. Tā ir paredzēta aģentūrām, konsultāciju uzņēmumiem un uz pakalpojumiem balstītām komandām, kam nepieciešams uzskaitīt laiku, pārvaldīt algas, vadīt pārdošanas procesus un ziņot par rentabilitāti, neapvienojot piecus atsevišķus SaaS abonementus.
Gauzy pašmitināšana uz tava paša VPS nodrošina klientu datu, līgumu, rēķinu un personāla uzskaites datu pilnīgu kontroli, bez lietotāja maksām un bez piegādātāja piesaistes. Platformu aktīvi izstrādā Ever Co., ar tūkstošiem līdzstrādnieku vietnē GitHub un atvērtā koda licenci, kas atļauj komerciālu pašmitināšanu.
Ever Gauzy galvenās iespējas
Vienots ERP komplekts
Finanšu, krājumu, iepirkumu un grāmatvedības moduļi izmanto vienotu datu modeli, lai pārskatos vienmēr atspoguļotos vienādi skaitļi visās nodaļās.
Iebūvēts CRM
Izseko potenciālos klientus, darījumus, kontaktus un pārdošanas piltuves kopā ar rēķinu izrakstīšanu un projektu izpildi, neeksportējot datus starp atsevišķiem rīkiem.
HRM un ATS
Pārvaldi darbiniekus, kandidātus, atvaļinājumus, līgumus un visu personāla atlases procesu no darba sludinājuma publicēšanas līdz ievadīšanai darbā vienuviet.
Laika uzskaite un darba laika uzskaites lapas
Iebūvēta laika uzskaite ar manuāliem un automātiskiem ierakstiem tieši nonāk algu aprēķinos, rēķinu izrakstīšanā un projektu rentabilitātes pārskatos.
Daudzlietotāju darbvietas
Pārvaldi vairākas organizācijas un komandas vienā izvietošanā ar atsevišķiem datiem, atļaujām un rēķiniem katram nomniekam.
Atvērtā integrācijas API
REST un GraphQL API, kā arī tīmekļa āķu integrācijas ar GitHub, Hubstaff, Upwork un Make.com ļauj tev paplašināt Gauzy, lai tas atbilstu esošajām darbplūsmām.
Kāpēc izmantot Ever Gauzy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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