Izvietot Glance ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts informācijas panelis, kas vienā skatā apkopo RSS plūsmas, laika ziņas, servera statistiku un daudz ko citu.
Izvēlies Glance VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Glance
Glance ir uz Go balstīts, pašu mitināts informācijas panelis, kas centralizē tavus svarīgos informācijas plūsmas vienā, pielāgojamā lapā. Tas atbalsta plašu logrīku kolekciju — RSS plūsmas, laika prognozes, Hacker News, Reddit, YouTube kanālus, servera statistiku, Docker konteineru statusu un daudz ko citu — visi atjauninās reāllaikā ar minimālu resursu patēriņu.
Glance mitināšana tavā VPS saglabā tavas personīgās datu plūsmas privātas un ļauj integrēties ar iekšējām API un pakalpojumiem, kas nav pieejami mākoņpakalpojumu alternatīvām. Noklusējuma konfigurācija tiek automātiski izveidota pirmajā startēšanas reizē, lai tu varētu piekļūt funkcionējošam informācijas panelim tūlīt pēc izvietošanas.
Glance galvenās iespējas
Vienota plūsmas apvienošana
Ievilkt RSS plūsmas, Reddit ierakstus, Hacker News un sociālo mediju atjauninājumus vienā ritināmā informācijas paneļa skatā.
Servera un konteineru uzraudzība
Pārraugi Docker konteineru statusu un servera metrikas kopā ar savām satura plūsmām, nepārslēdzot rīkus.
Plaša logrīku bibliotēka
Kalendārs, laikapstākļi, tirgus dati, YouTube kanāli un Twitch straumes ir pieejami kā konfigurējami logrīki.
Vieglsvara Go binārais
Izstrādāts Go valodā, lai nodrošinātu minimālu atmiņas un CPU noslodzi, Glance ērti darbojas līdzās citiem pakalpojumiem koplietojamā VPS.
Pielāgotas API integrācijas
Savieno iekšējās API un patentētus datu avotus, lai parādītu privāto metriku, kurai mitinātie informācijas paneļi nevar piekļūt.
Kāpēc izmantot Glance pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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