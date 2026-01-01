Uzstādīt HumHub ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda uzņēmuma sociālais tīkls un intraneta platforma privātu komandu kopienu veidošanai.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HumHub
HumHub ir atvērtā koda uzņēmuma sociālā tīkla platforma, kas ļauj organizācijām veidot privātas, pašu uzturētas intraneta kopienas. Tā apvieno pazīstamo sociālo tīklu sajūtu — aktivitāšu plūsmas, telpas (grupu kanālus), tiešās ziņojumapmaiņas, lietotāju profilus un paziņojumus — ar iekšējās komandas platformas kontroles un privātuma prasībām. Atšķirībā no mitinātām alternatīvām, piemēram, Slack vai Microsoft Teams, HumHub pilnībā darbojas jūsu pašu infrastruktūrā bez lietotāja izmaksām vai datu atstāšanas jūsu serveros.
Balstīta uz modulāru arhitektūru, HumHub piedāvā vairāk nekā 100 bezmaksas un premium moduļu tirgu, kas aptver wiki, kalendārus, uzdevumu pārvaldību, aptaujas, failu koplietošanu un LDAP/Active Directory autentifikāciju — padarot to pielāgojamu jebkuras komandas vai organizācijas specifiskajām sadarbības vajadzībām.
HumHub galvenās iespējas
Telpas un kanāli
Organizē kopienas īpašās telpās — katra ar savu aktivitātes plūsmu, dalībniekiem, failiem un moduļiem — komandām, nodaļām vai projektiem.
100+ bezmaksas moduļi
Paplašini funkcionalitāti ar tirgus moduļiem, kas ietver vikivietnes, kalendārus, aptaujas, uzdevumu dēļus, failu koplietošanu un videozvanus — lielākā daļa pieejama bez maksas.
LDAP un SSO
Autentificēt lietotājus, izmantojot LDAP, Active Directory, SAML vai sociālās pieteikšanās, centralizējot identitātes pārvaldību ar tavu esošo direktoriju infrastruktūru.
REST API piekļuve
Pilns REST API ļauj integrēt HumHub ar ārējām lietojumprogrammām, automatizēt lietotāju nodrošināšanu un veidot pielāgotas darbplūsmas uz platformas.
Pielāgotas tēmas
Lieto pielāgotas tēmas un zīmolu, lai atbilstu tavas organizācijas vizuālajai identitātei, tostarp logotipus, krāsas un CSS pārrakstījumus, nemainot galvenos failus.
Kāpēc izmantot HumHub pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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