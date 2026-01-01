Logto izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Visaptveroša identitātes un autentifikācijas platforma ar OAuth 2.0, OIDC un uzņēmuma SSO atbalstu.
Izvēlies Logto VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Logto
Logto ir moderna identitātes un piekļuves pārvaldības platforma, kas nodrošina pilnīgu autentifikācijas infrastruktūru tīmekļa, mobilo un API lietojumprogrammām. Tā jau no paša sākuma ievieš OAuth 2.0, OpenID Connect un SAML, ar iepriekš izveidotām pieteikšanās UI komponentēm, sociālās pieteikšanās integrācijām, MFA un uz lomām balstītu piekļuves kontroli — lai komandas varētu pievienot ražošanas līmeņa autentifikāciju, neveidojot to no nulles.
Pašmitināšana Logto uz tava VPS dod tev neierobežotu lietotāju skaitu par fiksētām izmaksām, pilnīgu datu suverenitāti pār akreditācijas datiem un sesijas datiem, un elastību, lai atbilstu datu rezidences vai atbilstības prasībām, ko trešo pušu autentifikācijas pakalpojumi nevar apmierināt.
Logto galvenās iespējas
OAuth 2.0 un OIDC
Nozares standarta protokoli lietojumprogrammu un API nodrošināšanai, nerakstot pielāgotu autentifikācijas loģiku.
Sociālās pieteikšanās integrācijas
Pievieno Google, GitHub, Microsoft un desmitiem citu sociālo pakalpojumu sniedzēju jebkurai lietojumprogrammai ar minimālu konfigurāciju.
Daudzfaktoru autentifikācija
Aizsargā kontus ar TOTP, SMS un e-pasta OTP daudzfaktoru autentifikāciju un pieteikšanās plūsmām bez paroles.
Lomu piekļuves kontrole
Definē lomas, atļaujas un darbības jomas, lai precīzi kontrolētu, kam katrs lietotājs vai lietojumprogramma var piekļūt.
Organizācijas pārvaldība
Atbalsts daudzlietotāju SaaS lietojumprogrammām ar iebūvētām organizācijas un komandas struktūrām un SSO katrai organizācijai.
Kāpēc izmantot Logto pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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