Izvieto Readur ar viena klikšķa instalāciju.
Dokumentu pārvaldības sistēma, kas izmanto OCR, lai pārvērstu skenētus failus un attēlus par pilnībā meklējamiem arhīviem.
Izvēlies Readur VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Readur
Readur ir dokumentu pārvaldības platforma, kas izmanto OCR tehnoloģiju, lai pārveidotu papīra dokumentus, skenētus failus un attēlus meklējamos digitālajos arhīvos. Tā pieņem PDF, attēlus un Office failus, izmantojot vilkšanas un nomešanas augšupielādi vai automātisku uzraudzības mapi, izvelk tekstu, nemainot oriģinālos failus, un indeksē visu PostgreSQL ātrai pilna teksta meklēšanai.
Readur pašmitināšana saglabā sensitīvus dokumentus — juridiskos ierakstus, medicīniskos failus, finanšu kvītis — tavā ekskluzīvā kontrolē, bez augšupielādes trešo pušu OCR pakalpojumos, kas var saglabāt kopijas vai kopīgot saturu. Uz marķieriem balstīta autentifikācija un konfigurējami OCR iestatījumi dod tev precīzu kontroli pār apstrādes paralēlismu, valodu noteikšanu un failu tipu ierobežojumiem.
Readur galvenās iespējas
OCR teksta izvilkšana
Automātiski iegūst tekstu no skenētiem PDF failiem un attēliem, lai katrs dokuments kļūtu meklējams bez manuālas pārrakstīšanas.
Uzraudzītās mapes automatizācija
Ievieto failus uzraudzītā mapē, un Readur tos automātiski apstrādā un indeksē, tādējādi novēršot atkārtotas augšupielādes darbības lielapjoma ievadei.
Pilna teksta meklēšana
PostgreSQL darbināta pilna teksta meklēšana uzreiz atgriež atbilstošus dokumentus visā tavā arhīvā, ar iebūvētu filtrēšanu un ranžēšanu.
Nesagraujoša apstrāde
Oriģinālie faili tiek saglabāti tieši tādi, kādi tie tika augšupielādēti — OCR teksts tiek glabāts atsevišķi, lai avota dokumenti paliktu bitu pa bitam identiski.
Daudzformātu atbalsts
Apstrādā PDF failus, izplatītus attēlu formātus, vienkāršu tekstu, RTF un Office dokumentus vienā vienotā arhīvā bez formātam specifiskām darbplūsmām.
Kāpēc izmantot Readur pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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