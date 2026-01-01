Izvietot Vane ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēts AI atbilžu dzinējs, kas sniedz citētas atbildes, izmantojot lokālus LLM vai mākoņpakalpojumu sniedzējus tavā paša aparatūrā.
Izvēlies Vane VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Vane
Vane ir atvērtā koda AI darbināts atbilžu dzinējs, kas pilnībā darbojas infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Tas apvieno uz SearXNG balstītu metameklēšanas aizmugursistēmu ar tavu izvēlēto lielo valodu modeli — lokāliem Ollama modeļiem vai mākoņpakalpojumu sniedzējiem, piemēram, OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini un Groq — lai sintezētu precīzas atbildes, kas pamatotas ar citētiem tīmekļa avotiem.
Pašmitināšana Vane saglabā katru meklēšanas vaicājumu un dokumentu augšupielādi tavā VPS. Nav trešo pušu vaicājumu reģistrēšanas, nav abonēšanas par katru lietotāju un nav neskaidras ranžēšanas — tu izvēlies meklēšanas avotus, modeli un privātuma līmeni, kas atbilst tavam pētījumu veidam.
Vane galvenās iespējas
Citētas AI atbildes
Katra atbilde atsaucas uz pamata avotiem, ļaujot tev pārbaudīt apgalvojumus un iedziļināties dziļāk, akli neuzticoties ģenerētajam saturam.
Vietējie un mākoņa LLM
Palaid atvērtā koda modeļus lokāli, izmantojot Ollama, vai savieno OpenAI, Anthropic, Google Gemini un Groq no tās pašas tīmekļa saskarnes.
Komplektā iekļauts SearXNG
Tiek piegādāts ar SearXNG metameklēšanas instanci, lai vaicājumi tiktu apkopoti no daudziem dzinējiem, nepakļaujot tos komerciāliem izsekotājiem.
Ātruma un kvalitātes režīmi
Pārslēdzies starp Ātruma, Līdzsvarota un Kvalitātes režīmiem, lai apmainītu reakcijas laiku pret dziļāku, daudzpakāpju izpēti par sarežģītākiem jautājumiem.
Failu augšupielādes un atklāšana
Augšupielādē PDF, teksta failus un attēlus, lai uzdotu jautājumus par saviem dokumentiem, vai pārlūko sadaļu Discover, lai atrastu aktuālu saturu.
Meklēšanas vēsture tavā VPS
Visi vaicājumi, augšupielādētie faili un tērzēšanas vēsture paliek tavā serverī pastāvīgā sējumā — nekad netiek sinhronizēti ar trešās puses mākoni.
Kāpēc izmantot Vane pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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