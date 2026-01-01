Uzstādīt Flarum ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga, eleganta atvērtā koda foruma programmatūra iesaistītu un plaukstošu tiešsaistes kopienu veidošanai.
Izvēlies Flarum VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Flarum
Flarum ir nākamās paaudzes foruma platforma, kas no jauna definē tiešsaistes diskusijas mūsdienu tīmeklim. Izstrādāta, izmantojot mobilo ierīču prioritātes pieeju, tā nodrošina elegantu, ātru un intuitīvu pieredzi, kas veicina jēgpilnas sarunas. Atšķirībā no tradicionālās foruma programmatūras, kas šķiet novecojusi un apgrūtinoša, Flarum apvieno reāllaika atjauninājumus, bezgalīgu ritināšanu un jaudīgu paplašinājumu sistēmu tīrā, uzmanību nenovērsošā saskarnē.
Pašmitināšana Flarum uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavas kopienas datiem, bez maksas par katru lietotāju un brīvību instalēt jebkuru no vairāk nekā 200 kopienas paplašinājumiem. Ar MySQL, kas apstrādā datu glabāšanu, un vairāk nekā 41 pieejamu tulkošanas pakotni, Flarum ir piemērots gan nišas hobiju grupām, gan lielām profesionālām kopienām.
Flarum galvenās iespējas
Mobilā dizaina prioritāte
Adaptīvs interfeiss, kas no pamatiem veidots mobilajām ierīcēm, nodrošinot vienmērīgu lietošanas pieredzi jebkura ekrāna izmērā.
Bagātīga paplašinājumu ekosistēma
Vairāk nekā 200 kopienas paplašinājumi ļauj tev pievienot sociālo tīklu pieteikšanos, abonementus, aptaujas un daudz ko citu, nepieskaroties pamatkodam.
Reāllaika atjauninājumi
Diskusijas atjaunojas reāllaikā bez lapas atsvaidzināšanas, saglabājot sarunas ātras un saistošas aktīvām kopienām.
Uz tagiem balstīta organizācija
Elastīga tagu sistēma ļauj tev kategorizēt diskusijas un ļauj lietotājiem sekot tikai tām tēmām, kas viņus interesē.
Jaudīga moderācija
Iebūvēti atzīmēšanas, apturēšanas un lietotāju pārvaldības rīki nodrošina moderatoriem detalizētu kontroli pār kopienas veselību.
Kāpēc izmantot Flarum pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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