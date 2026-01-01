Izvietot nopCommerce ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda ASP.NET e-komercijas platforma, kas darbina tūkstošiem tiešsaistes veikalu ar pilnībā aprīkotu administrācijas paneli un vairāk nekā 1700 tirgus paplašinājumiem.
Izvēlies nopCommerce VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar nopCommerce
nopCommerce ir pasaulē visvairāk lejupielādētā .NET bāzētā e-komercijas platforma, kurai uzticas tūkstošiem uzņēmumu, lai vadītu jebkura izmēra tiešsaistes veikalus. Izveidota uz ASP.NET Core, tā piedāvā pilnībā funkcionējošu administratora paneli produktu, pasūtījumu, klientu, atlaižu un piegādes pārvaldībai, un atbalsta PostgreSQL, MySQL un Microsoft SQL Server jau no paša sākuma.
Platformas atvērtā arhitektūra atbalsta tūkstošiem spraudņu un tēmu no nopCommerce tirgus, ļaujot tirgotājiem paplašināt savus veikalus, nemainot pamatkodu. Pašmitināšana uz tava VPS nozīmē nulles transakciju maksas, pilnīgu kontroli pār klientu datiem un nekādas maksas par pārdošanu neatkarīgi no ieņēmumu apjoma.
nopCommerce galvenās iespējas
Pilns admin panelis
Pārvaldi produktus, kategorijas, pasūtījumus, klientus, atlaides un piegādes noteikumus no viena visaptveroša administratora paneļa.
Vairāku veikalu atbalsts
Palaid vairākus neatkarīgus veikalus no vienas nopCommerce instalācijas, katrs ar savu katalogu, cenām un tēmu.
Tirgus spraudņu ekosistēma
Paplašini savu veikalu ar maksājumu vārtejām, piegādes pakalpojumu sniedzējiem, ERP integrācijām un pielāgotām tēmām no vairāk nekā 1700 tirgus paplašinājumiem.
Starptautiskā pārdošana
Iebūvēta vairāku valūtu, vairāku valodu un nodokļu pārvaldība atvieglo pārdošanu klientiem jebkurā valstī.
SEO un mārketinga rīki
Iebūvētas SEO funkcijas, pamestā groza atgūšana, lojalitātes punkti un reklāmas cenu noteikšanas rīki palielina datplūsmu un atkārtotus pirkumus.
Kāpēc izmantot nopCommerce pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.