Izvietot InsForge ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda aizmugursistēmas platforma AI kodēšanas aģentiem, apvienojot autentifikāciju, Postgres, datu glabāšanu un malas funkcijas.
Izvēlies InsForge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar InsForge
InsForge ir atvērtā koda, viss vienā aizmugursistēmas platforma, kas paredzēta aģentu kodēšanai. Tā apvieno būvblokus, kas nepieciešami mūsdienu lietojumprogrammām — autentifikāciju, PostgreSQL datubāzi ar REST (Representational State Transfer) un reāllaika API (Application Programming Interface), S3 (Simple Storage Service) saderīgu failu glabātuvi, LLM (Large Language Model) modeļa vārteju un uz Deno balstītas malas funkcijas — aiz vienotas administratora lietotāja saskarnes (UI) un MCP servera, ko mākslīgā intelekta (AI) kodēšanas aģenti var vadīt programmatiski.
Pašmitināšana InsForge uz tava paša VPS (virtuālā privātā servera) nodrošina pilnīgu kontroli pār lietotāju kontiem, lietojumprogrammu datiem un augšupielādētajiem failiem, bez maksas par projektu, bez lietošanas ierobežojumiem un bez piegādātāja piesaistes. Iekļautais MCP serveris ļauj kodēšanas aģentiem, piemēram, Claude un Cursor, nodrošināt tabulas, konfigurēt autentifikāciju, izvietot funkcijas un pārvaldīt glabātuvi tieši no tava redaktora.
InsForge galvenās iespējas
Dzimtais MI aģents
Komplektā iekļauts MCP serveris piedāvā autentifikāciju, datubāzi, krātuvi un funkcijas kā rīkus, ko AI kodēšanas aģenti var tieši izsaukt, veidojot tavu lietotni.
PostgreSQL ar automātisku API
Iebūvētais PostgREST nekavējoties pārvērš tavu shēmu par versijotu REST API ar rindu līmeņa drošību, lai tu varētu piegādāt galapunktus, nerakstot standarta kodu.
Autentifikācija iebūvēta
E-pasta un paroles autentifikācija, plus OAuth pakalpojumu sniedzēji (Google, GitHub, Discord un citi) ir gatavi integrēšanai tavā klientā ar vienu SDK izsaukumu.
Malu funkcijas uz Deno
Raksti bezservera TypeScript funkcijas, kas darbojas izolētā Deno izpildlaikā ar tiešu piekļuvi datubāzei un krātuves slānim.
S3 saderīga krātuve
Augšupielādē, apkalpo un piešķir atļaujas failiem, izmantojot S3 saderīgu krātuves slāni, kas darbojas lokāli diskā vai ar jebkuru S3 datu glabātuvi.
Vienotā modeļu vārteja
OpenAI saderīga vārteja ļauj tavai lietotnei izsaukt vairākus LLM pakalpojumu sniedzējus caur vienu API saskarni, ar centralizēti pārvaldītu lietojuma izsekošanu un atslēgu rotāciju.
Kāpēc izmantot InsForge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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