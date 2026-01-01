Instalēt Weaviate ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda vektoru datubāze AI lietojumprogrammām ar semantisko meklēšanu, hibrīda meklēšanu un LLM integrācijām.
Izvēlies Weaviate VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Weaviate
Weaviate ir atvērtā koda vektoru datubāze, kas paredzēta AI (mākslīgā intelekta) lietojumprogrammām. Tā glabā datu objektus kopā ar to vektoru iegulumiem, nodrošinot ātru semantiskās līdzības meklēšanu, kas pārsniedz atslēgvārdu saskaņošanu, lai atrastu konceptuāli saistītu saturu. Tā atbalsta hibrīdu meklēšanu, apvienojot vektoru un atslēgvārdu pieejas optimālai datu atgūšanas precizitātei.
Pašmitināšana Weaviate uz VPS (virtuālā privātā servera) nodrošina AI lietojumprogrammām īpašu vektoru krātuvi bez maksas par katru vaicājumu un pilnīgu kontroli pār datu atrašanās vietu. Tā integrējas ar lielākajiem LLM (lielajiem valodu modeļiem) nodrošinātājiem, tostarp OpenAI, Cohere un Hugging Face, un tieši savienojas ar LangChain un LlamaIndex, lai veidotu RAG (atgūšanu papildinātas ģenerēšanas) cauruļvadus un semantiskās meklēšanas funkcijas.
Weaviate galvenās iespējas
Semantiskā vektora meklēšana
Atrodi konceptuāli līdzīgu saturu, izmantojot vektoru iegultnes, nevis precīzu atslēgvārdu saskaņošanu, lai iegūtu gudrākus izguves rezultātus.
Hibrīda meklēšana
Apvieno vektoru līdzību un BM25 atslēgvārdu meklēšanu ar konfigurējamu svēršanu, lai iegūtu labāko no abām izguves pieejām.
LLM integrācijas
Iebūvētie moduļi savieno Weaviate ar OpenAI, Cohere un Hugging Face automātiskai iegulšanas ģenerēšanai un ģeneratīviem vaicājumiem.
GraphQL & REST API
Vaicā un pārvaldi datus, izmantojot GraphQL API vai REST galapunktus, ar klienta bibliotēkām valodām Python, JavaScript, Go un Java.
Daudzmodāls atbalsts
Glabā un meklē teksta, attēlu, audio un video objektos, izmantojot atbilstošu vektorizatora moduli katram datu tipam.
Kāpēc izmantot Weaviate pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.