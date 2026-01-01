Uzstādīt Resilio Sync ar viena klikšķa instalāciju.
Vienādranga failu sinhronizācija starp galddatoriem, serveriem un mobilajām ierīcēm bez mākoņpakalpojumu starpnieka.
Izvēlies Resilio Sync VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Resilio Sync
Resilio Sync ir vienādranga (peer-to-peer) failu sinhronizācijas pakalpojums, kas balstīts uz BitTorrent protokolu, sākotnēji izlaists kā BitTorrent Sync. Tas pārvieto failus tieši starp tavām ierīcēm pa šifrētu P2P kanālu, neaugšupielādējot neko mākoņpakalpojumu sniedzējam — tavs VPS, galddatori, klēpjdatori un tālruņi koplieto mapi, apmainoties ar kriptogrāfiskām koplietošanas atslēgām, pēc tam uzturot šo mapi sinhronizētu, mainoties failiem.
Pašmitināšana Resilio Sync uz VPS dod tev vienmēr aktīvu sinhronizācijas partneri, kas glabā tavu koplietoto mapju kanonisko kopiju, pieņemot ienākošās izmaiņas no jebkuras citas ierīces koplietojumā jebkurā diennakts laikā — bez komerciālās mākoņsinhronizācijas joslas platuma ierobežojumiem, failu izmēra ierobežojumiem vai atkārtotām maksām.
Resilio Sync galvenās iespējas
Tiešā vienādranga sinhronizācija
Šifrēta failu pārsūtīšana starp tavām ierīcēm, izmantojot P2P kanālu — tavi dati nekad neatrodas trešās puses serverī.
Nav failu lieluma ierobežojumu
Sinhronizē patvaļīgi lielus failus un mapes bez komerciālu mākoņpakalpojumu ierobežojumiem — svarīga ir tikai tava krātuve un joslas platums.
Selektīvā sinhronizācija
Izvēlies katrai mapei, kuras ierīces saņem pilnu saturu, pretstatā straumēšanai pēc pieprasījuma, lai tālruņiem nebūtu jāatspoguļo visas bibliotēkas.
Kopīgot atslēgas un saites
Tikai lasīšanai, lasīšanai un rakstīšanai, un vienreizējās saites koplietošanas režīmi ļauj tev precīzi kontrolēt, ko katrs uzaicinātais lietotājs var darīt ar koplietoto mapi.
Vietējās lietotnes visās platformās
Pirmās puses klienti operētājsistēmām Windows, macOS, Linux, iOS, Android un NAS sistēmām nozīmē, ka katra ierīce dabiski runā vienā un tajā pašā protokolā.
Kāpēc izmantot Resilio Sync pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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