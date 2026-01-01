Instalēt Yamtrack ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts mediju izsekotājs filmām, TV seriāliem, anime, mangām, spēlēm un grāmatām ar Jellyfin integrāciju.
Izvēlies Yamtrack VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Yamtrack
Yamtrack ir pašmitināta mediju izsekošanas lietojumprogramma, kas apvieno tavas skatīšanās un spēlēšanas sarakstus filmām, TV seriāliem, anime, mangām, spēlēm, grāmatām un komiksiem vienā informācijas panelī. Tā iegūst metadatus no TMDB (The Movie Database) un citiem avotiem, lai sniegtu plašu informāciju par katru izsekoto vienumu ar progresa izsekošanu un statusa pārvaldību.
Pašmitinot Yamtrack uz VPS (virtuālā privātā servera), tava visa mediju patēriņa vēsture paliek privāta, bez trešo pušu izsekošanas. Jellyfin integrācija nodrošina automātisku skatīšanās izsekošanu no tava mediju servera, kalendāra skats parāda plānotās izlaides, un importēšana no Trakt, MAL (MyAnimeList) un AniList (AniList) padara migrāciju no esošajiem pakalpojumiem vienkāršu.
Yamtrack galvenās iespējas
Multivides izsekošana
Sekojiet līdzi filmām, TV seriāliem, anime, mangām, spēlēm, grāmatām un komiksiem vienā vienotā informācijas panelī ar katra vienuma statusu.
Jellyfin integrācija
Automātiski atzīmēt filmas un sērijas kā skatītas, kad tās atskaņotas Jellyfin, bez manuālas reģistrēšanas.
Importēt no Trakt & MAL
Migrē savu esošo skatīšanās vēsturi no Trakt, MyAnimeList, AniList un citiem pakalpojumiem uz Yamtrack ar dažiem klikšķiem.
Izlaidumu kalendārs
Skatīt gaidāmos izlaišanas datumus izsekotajiem seriāliem, filmām un spēlēm kalendārā, lai plānotu savu skatīšanās grafiku.
Izlaiduma paziņojumi
Saņem paziņojumus par jaunām sērijām un izlaidumiem, izmantojot Discord, Telegram vai Slack, par jebkuru vienumu tavā skatīšanās sarakstā.
Kāpēc izmantot Yamtrack pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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