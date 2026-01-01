Izvieto Halo ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīgs atvērtā koda CMS emuāru, mājaslapu un satura vietņu veidošanai ar spraudņu tirgu.
Izvēlies Halo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Halo
Halo ir pilnībā atvērtā koda, moderna satura pārvaldības sistēma, kas veidota uz Spring Boot un reaktīvās PostgreSQL bāzes. Tā nodrošina plašu spraudņu un tēmu tirgu, bloku redaktoru, vairāku satura veidu publicēšanu un tīru administratora konsoli — padarot to piemērotu visam, sākot no personīgajiem emuāriem līdz uzņēmumu mājaslapām.
Ar vairāk nekā 39 000 GitHub zvaigznēm un aktīvu izstrādi, Halo ir viena no visplašāk izmantotajām pašmitinātajām satura pārvaldības sistēmas (CMS) platformām. Pašmitināšana tavā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu saturu, bez maksas par katru ierakstu un elastību paplašināt platformu ar spraudņiem, bez abonementa līmeņa ierobežojumiem.
Halo galvenās iespējas
Spraudņu tirgus
Paplašini Halo ar kopienas spraudņiem SEO, komentāriem, meklēšanai, kopīgošanai sociālajos tīklos un citiem — instalējamiem tieši no administratora konsoles.
Tēmu sistēma
Maini vai pielāgo savas vietnes izskatu ar pilnu tēmu dzinēju un aktīvu kopienas tēmu tirgu.
Uz blokiem balstīts redaktors
Izveido bagātīgu saturu ar modernu bloku redaktoru, kas atbalsta attēlus, iegultos elementus, koda blokus un pielāgotus izkārtojumus, nepieskaroties HTML.
Vairāki satura veidi
Publicē ziņas, lapas un mirkļus (mikroblogus) no vienas platformas, aptverot gan garā, gan īsā formāta satura vajadzības.
REST un GraphQL API
Atklāj savu saturu, izmantojot iebūvētās API, lai darbinātu bezgalvas izvietojumus, mobilās lietotnes vai trešo pušu integrācijas.
Kāpēc izmantot Halo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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