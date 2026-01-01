Izvietot OpenSearch ar viena klikšķa instalāciju.
Apache 2.0 licencēta meklēšanas un analīzes dzinējs ar OpenSearch Dashboards datu vizualizācijai un žurnālfailu analīzei.
Izvēlies OpenSearch VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenSearch
OpenSearch ir kopienas virzīts, atvērtā koda meklēšanas un analīzes rīku komplekts, kas atdalīts no Elasticsearch 7.10.2, lai saglabātu patiesi atvērtu alternatīvu saskaņā ar Apache 2.0 licenci. Tas nodrošina pilna teksta meklēšanu, žurnālu un notikumu datu analīzi, lietojumprogrammu veiktspējas uzraudzību un drošības analīzi, izmantojot izplatītu, mērogojamu arhitektūru — viss bez patentētām licencēšanas ierobežojumiem.
Šī veidne izvieto gan OpenSearch, gan OpenSearch Dashboards ar iespējotu autentifikāciju, nodrošinot tev pilnīgu meklēšanas platformu jau no pirmās dienas. Pašmitināšana nozīmē, ka visi indeksētie dati un meklēšanas vaicājumi paliek tavā infrastruktūrā, kas ir būtiski organizācijām ar datu rezidences prasībām vai tām, kas apstrādā sensitīvu informāciju. Piezīme: nepieciešami vismaz 4 GB RAM un sākotnējai palaišanai ir nepieciešamas 2-5 minūtes.
OpenSearch galvenās iespējas
Pilna teksta meklēšana
Papildu vaicājumu DSL ar atbilstības vērtēšanu, fasetēto navigāciju un reāllaika indeksēšanu ātriem, precīziem meklēšanas rezultātiem.
OpenSearch Dashboards
Iekļautais vizualizācijas slānis ļauj tev veidot interaktīvus informācijas paneļus, izpildīt vaicājumus un izpētīt datus bez papildu rīkiem.
Žurnālu analītika
Ievelc un analizē lietojumprogrammu un infrastruktūras ierakstus reāllaikā, lai atklātu anomālijas un ātrāk novērstu incidentus.
Apache 2.0 licence
Bez komerciāliem ierobežojumiem vai negaidītām licences izmaiņām — izmantojiet, modificējiet un izplatīet OpenSearch brīvi.
Anomāliju detektēšana
Iebūvēta, ar ML darbināta anomāliju noteikšana un konfigurējami brīdinājumi palīdz atklāt problēmas, pirms lietotāji par tām ziņo.
Kāpēc izmantot OpenSearch pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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