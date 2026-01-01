Izvietot Tinode ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tūlītējās ziņojumapmaiņas platforma ar mobilajiem un tīmekļa klientiem, reāllaika tērzēšanu un pilnīgas šifrēšanas atbalstu.
Izvēlies Tinode VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tinode
Tinode ir pilnībā atvērtā koda tūlītējās ziņojumapmaiņas platforma, kas nodrošina pilnu pakotni — Go servera aizmugursistēmu, oficiālos klientus tīmeklim, iOS, Android un galddatoriem, kā arī gRPC API pielāgotām integrācijām. Tā atbalsta individuālo un grupu ziņojumapmaiņu, rakstīšanas indikatorus, lasīšanas apstiprinājumus, failu pielikumus un pēc izvēles pilnīgu šifrēšanu, nodrošinot komerciālo ziņojumapmaiņas platformu funkciju kopumu infrastruktūrā, kas pieder tev.
Tinode pašmitināšana VPS nozīmē, ka tavas sarunas, lietotāja dati un failu pārsūtīšana nekad nesaskaras ar trešās puses ziņojumapmaiņas pakalpojumu. Izmanto iebūvēto tīmekļa klientu tūlīt pēc izvietošanas vai savieno savas mobilās un tīmekļa lietotnes, izmantojot gRPC vai REST API.
Tinode galvenās iespējas
Reāllaika ziņapmaiņa
Nodrošina tūlītējas ziņas ar rakstīšanas indikatoriem, izlasīšanas apstiprinājumiem un ziņu reakcijām visās tīmekļa, iOS, Android un datora klientprogrammās vienlaicīgi.
Grupu čati un kanāli
Izveido grupu sarunas ar konfigurējamu dalību, lomām un atļaujām jebkāda izmēra komandām un kopienām.
End-to-end šifrēšana
Izvēles E2E šifrēšana saglabā ziņojuma saturu privātu — nesalasāmu serverim un jebkuram starpniekam, pat tavam.
Failu un multivides koplietošana
Kopīgo attēlus, failus un pielikumus tieši sarunās, saglabātus savā failu sistēmā vai S3 saderīgā krātuvē.
Video un balss zvani
Iebūvētais WebRTC atbalsts nodrošina video un balss zvanus tieši tērzēšanas saskarnē, nepārslēdzoties uz atsevišķu lietotni.
gRPC un REST API
Pilnas gRPC un REST API ļauj tev iegult Tinode ziņojumapmaiņu pielāgotās lietotnēs vai integrēt to ar esošajām biznesa darbplūsmām.
Kāpēc izmantot Tinode pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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