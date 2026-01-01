Izvietot Evolution Go ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas WhatsApp API vārteja, kas rakstīta Go valodā, zema resursu patēriņa ziņojumapmaiņas automatizācijai un vairāku instanču pārvaldībai.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Evolution Go
Evolution Go ir WhatsApp API vārteja, kas pārrakstīta Go valodā un izstrādāta kā viegla un efektīva alternatīva Node.js balstītajam Evolution API. Izveidota uz whatsmeow bibliotēkas bāzes, tā nodrošina tās pašas galvenās ziņojumapmaiņas automatizācijas iespējas — vairāku instanču pārvaldību, tīmekļa āķu notikumus un RESTful API — vienlaikus patērējot ievērojami mazāk atmiņas un startējot mazāk nekā sekundes laikā, pateicoties Go kompilētajai izpildlaika videi un vietējam vienlaicīguma modelim.
Evolution Go pašmitināšana tavā VPS maksimāli palielina tā kompilētā binārā faila resursu efektivitātes priekšrocības. Visi autentifikācijas akreditācijas dati un sarunu dati tiek glabāti tavā PostgreSQL datubāzē, nodrošinot datu suverenitāti un atbilstību bez izmaksām par katru ziņojumu, kas padara komerciālos WhatsApp pakalpojumu sniedzējus dārgus lielā apjomā.
Evolution Go galvenās iespējas
Dzimtā veiktspēja
Kompilēts binārais fails ar gorutīnu balstītu paralēlismu apstrādā tūkstošiem vienlaicīgu savienojumu, patērējot 50-150 MB atmiņas uz instanci, kas ir ievērojami mazāk nekā Node.js versija.
Vairāku instanču pārvaldība
Darbināt vairākus WhatsApp numurus no viena izvietojuma, un katra instance tiek neatkarīgi kontrolēta un uzraudzīta caur REST API.
Webhook notikumu piegāde
Reāllaika tīmekļa āķi nekavējoties nosūta ziņojumu, savienojuma un grupu notikumus uz tavu lietojumprogrammu, nodrošinot automatizētas atbildes plūsmas un CRM integrāciju.
Duālā datubāzes arhitektūra
Autentifikācija un lietotāja dati tiek glabāti atsevišķās PostgreSQL datubāzēs, vienkāršojot dublējumkopiju veidošanu un nodrošinot detalizētu piekļuves kontroli drošības ziņā apzinīgām izvietošanām.
Ziņojumu rindas atbalsts
Papildu RabbitMQ (AMQP) un NATS integrācija nodrošina mērogojamas uz notikumiem balstītas arhitektūras lielapjoma ziņojumapmaiņas operācijām.
Kāpēc izmantot Evolution Go pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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