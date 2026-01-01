Izvietot Heimdall ar viena klikšķa instalāciju.
Elegants lietojumprogrammu panelis centralizētai piekļuvei visiem taviem tīmekļa pakalpojumiem un pašmitinātām lietotnēm.
Izvēlies Heimdall VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Heimdall
Heimdall ir īpaši izstrādāts lietojumprogrammu vadības panelis, kas aizstāj pārpildītas pārlūkprogrammas grāmatzīmes ar tīru, vizuālu saskarni, lai piekļūtu visām tavām tīmekļa lietojumprogrammām un pakalpojumiem. Tas atbalsta uzlabotas integrācijas ar populāriem pašu mitinātiem rīkiem, piemēram, Sonarr, Radarr un SABnzbd, attēlojot tiešraides statistiku tieši vadības paneļa flīzēs, lai tu varētu uzreiz pārraudzīt pakalpojumu stāvokli.
Pašmitinot Heimdall savā VPS, tu iegūsti pastāvīgu, vienmēr pieejamu sākuma lapu, pieejamu no jebkuras ierīces, bez ārējām atkarībām un pilnīgu kontroli pār sava vadības paneļa izkārtojumu, tēmām un API integrācijām.
Heimdall galvenās iespējas
Aktuālā pakalpojumu statistika
Uzlabotas integrācijas ar Sonarr, Radarr, NZBGet un citiem parāda reāllaika statistiku tieši informācijas paneļa flīzēs.
Iebūvēta meklēšana
Integrētā meklēšanas josla atbalsta Google, Bing un DuckDuckGo, padarot Heimdall par jaudīgu pārlūkprogrammas sākumlapu.
Automātiska ikonu noteikšana
Automātiski aizpilda ikonas un krāsas atpazītām Foundation lietotnēm, samazinot manuālās konfigurācijas piepūli.
Vairāku lietotāju atbalsts
Katrs lietotājs iegūst savu informācijas paneļa konfigurāciju, kas ir piemērota koplietojamām mājas laboratorijām un komandas vidēm.
Tagu filtrēšana
Organizē lielas lietojumprogrammu kolekcijas ar tagiem ātrai filtrēšanai un navigācijai starp pakalpojumu kategorijām.
Kāpēc izmantot Heimdall pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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