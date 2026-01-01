Instalēt MetaTrader 5 ar vienu klikšķi.
Palaid MetaTrader 5 pārlūkprogrammā, izmantojot KasmVNC, 24/7 forex un CFD tirdzniecībai bez īpašas Windows mašīnas.
Izvēlies MetaTrader 5 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.
Ko tu vari izveidot ar MetaTrader 5
MetaTrader 5 ir pasaulē populārākā mazumtirdzniecības tirdzniecības platforma forex, akcijām, fjūčeriem, CFD un kriptovalūtām — ko izmanto miljoniem tirgotāju un atbalsta simtiem brokeru visā pasaulē. Šī veidne palaiž pilnu MetaTrader 5 Windows versiju Wine-on-Linux konteinerā, kas ir pieejama, izmantojot KasmVNC, lai tu varētu tai piekļūt no jebkuras pārlūkprogrammas, neinstalējot darbvirsmas klientu lokāli.
Pašmitināšana MT5 uz tava VPS nodrošina tirgotājiem 24/7 tiešsaistes tirdzniecības termināli, kas darbina Ekspertu padomniekus (EA) un kopēšanas tirdzniecības abonementus, nepaturot darbvirsmas datoru ieslēgtu. Pārlūkprogrammas bāzētais KasmVNC priekšgals ļauj tev pieteikties no jebkuras vietas — galddatora, planšetdatora vai tālruņa — neinstalējot patentēto MT5 klientu katrā ierīcē.
MetaTrader 5 galvenās iespējas
Vienmēr aktīvas EAs
Palaid Ekspertu padomniekus un kopēšanas tirdzniecības abonementus 24/7, neuzturot datoru ieslēgtu — tavs VPS automātiski apstrādā nakts un nedēļas nogales tirgus notikumus.
Pārlūkprogrammas piekļuve
Pieslēdzies savam MT5 terminālim no jebkuras ierīces ar modernu pārlūkprogrammu, izmantojot KasmVNC — datoru, planšetdatoru vai tālruni — nav nepieciešama Windows instalācija.
Pievienot jebkuru brokeri
Izmanto jebkuru MetaTrader 5 brokeri — simtiem atbalsta MT5, tostarp IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM un daudzi citi visā pasaulē.
Diagrammas un indikatori
Pilna MT5 diagrammu veidošana ar tehniskajiem indikatoriem, tirgus dziļumu, vairāku laika posmu analīzi un pielāgotiem indikatoru skriptiem, izmantojot MQL5.
Algoritmiskā tirdzniecība
MQL5 IDE terminālī ekspertu padomnieku, pielāgotu indikatoru un skriptu rakstīšanai — kā arī papildu Python RPyC integrācija ārējai automatizācijai.
Pastāvīga konfigurācija
Tavs termināļa profils, veidnes, EA, indikatori un konta akreditācijas dati saglabājas pēc konteinera restartēšanas, izmantojot īpašu konfigurācijas sējumu.
Kāpēc izmantot MetaTrader 5 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
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Sāc lokāli, audz globāli
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
30 dienu naudas atmaksas garantija
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