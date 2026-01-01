Izvietot SnappyMail ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts tīmekļa pasta klients, lai piekļūtu IMAP e-pasta kontiem no jebkuras pārlūkprogrammas, bez izsekošanas vai reklāmām.
Izvēlies SnappyMail VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SnappyMail
SnappyMail ir mūsdienīgs, viegls tīmekļa pasta klients, kas ļauj tev piekļūt jebkuram IMAP e-pasta kontam, izmantojot tīru pārlūkprogrammas saskarni. Tā ir uzturēta RainLoop atzara versija, kas pārbūvēta veiktspējai — JavaScript datu apjoms ir aptuveni 66 % mazāks nekā oriģinālam, kas nozīmē ātrāku ielādes laiku pat ar lēniem savienojumiem. SnappyMail atbalsta vairākus IMAP kontus, PGP šifrēšanu, Sieve pasta filtrus, tumšo režīmu un pilnīgu navigāciju ar tastatūru.
SnappyMail pašmitināšana uz tava VPS novieto privātu pārlūkprogrammas pasta klientu uz tavas infrastruktūras bez trešo pušu telemetrijas, bez reklāmām un bez nepieciešamības pēc konta no ārēja pakalpojuma. Tavi e-pasta akreditācijas dati tiek glabāti tikai uz tava servera un tiek pārsūtīti tikai starp tavu VPS un tavu esošo pasta pakalpojumu sniedzēju.
SnappyMail galvenās iespējas
Vairāki IMAP konti
Pieslēdzies un pārslēdzies starp neierobežotu skaitu IMAP kontu no vienas SnappyMail sesijas, tostarp Gmail, Outlook, Fastmail vai pašu mitinātiem pasta serveriem.
PGP šifrēšana
Sastādi un lasi ar PGP šifrētas ziņas tieši pārlūkprogrammā, neinstalējot e-pasta klienta paplašinājumu vai pārvaldot atslēgas ārpus saskarnes.
Sieve filtru redaktors
Raksti un pārvaldi servera puses Sieve e-pasta filtrēšanas noteikumus tieši SnappyMail, automatizējot mapju šķirošanu un ziņojumu apstrādi bez klienta puses noteikumiem.
Bez izsekošanas vai reklāmām
SnappyMail nesatur analītiku, nekādas sociālo mediju pogas un nekādus trešo pušu skriptus — pasta saturs un metadati paliek pilnībā tavā infrastruktūrā.
Tumšais režīms un tēmas
Iebūvētais tumšais režīms un vairākas tēmu opcijas ļauj lietotājiem personalizēt saskarni bez pārlūkprogrammas paplašinājumiem vai pielāgotiem CSS pārrakstījumiem.
Kāpēc izmantot SnappyMail pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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