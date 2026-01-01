Izvietot Netdata ar viena klikšķa instalāciju.
Reāllaika infrastruktūras uzraudzība ar 1 sekundes precizitāti, vairāk nekā 800 integrācijām un bez nepieciešamības pēc konfigurācijas.
Izvēlies Netdata VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Netdata
Netdata ir atvērtā koda reāllaika infrastruktūras uzraudzības platforma, kas vāc tūkstošiem metrikas sekundē no taviem serveriem, konteineriem, lietojumprogrammām un mākoņpakalpojumiem. Atšķirībā no tradicionālajām uzraudzības sistēmām, kas prasa atsevišķus datu vākšanas, glabāšanas un vizualizācijas slāņus, Netdata apvieno visus trīs vienā vieglā aģentā — nodrošinot tiešraides informācijas paneļus dažu sekunžu laikā pēc izvietošanas, bez manuālas konfigurācijas nepieciešamības bieži izmantotiem pakalpojumiem.
Ar 78 000+ GitHub zvaigznēm un 500 miljoniem Docker lejupielāžu, Netdata ir viens no visplašāk izmantotajiem pašu mitinātajiem uzraudzības risinājumiem. Darbinot to uz tava paša VPS, visas infrastruktūras metrikas tiek saglabātas privātas tava tīkla ietvaros, ar pilnu kontroli pār datu saglabāšanas politikām, brīdinājumu noteikumiem un informācijas paneļa piekļuvi.
Netdata galvenās iespējas
Vienas sekundes metrikas granularitāte
Uztver CPU pīķus, atmiņas noslodzi un latentuma uzplūdus, ko 10 vai 60 sekunžu aptaujas intervāli pilnībā palaiž garām.
800+ automātiski noteiktas integrācijas
Automātiski atklāj un uzrauga datubāzes, tīmekļa serverus, ziņojumu rindas un mākoņpakalpojumus, kas darbojas uz resursdatora — nav nepieciešami konfigurācijas faili.
ML balstīta anomāliju noteikšana
Apmāca anomāliju modeli katram rādītājam un atklāj neparastus modeļus, pirms tie izraisa pārtraukumus, bez manuālas sliekšņa pielāgošanas.
Docker konteineru uzraudzība
Atklāj visus darbojošos konteinerus, izmantojot Docker ligzdu, un uzrauga CPU, atmiņas, tīkla I/O un diska lietojumu katram konteineram.
Iepriekš konfigurēta brīdinājumu bibliotēka
Nāk ar simtiem kaujās pārbaudītu brīdinājumu, kas aptver OS, datubāzes un lietojumprogrammu metriku — aktīvi nekavējoties pēc izvietošanas.
Kāpēc izmantot Netdata pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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