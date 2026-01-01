Izvietot Cheshire Cat AI ar viena klikšķa instalāciju.
Ražošanai gatavs AI aģenta ietvars ar iebūvētu RAG, spraudņiem un funkciju izsaukšanu jebkuram LLM nodrošinātājam.
Izvēlies Cheshire Cat AI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI ir atvērtā koda ietvars produkcijas AI aģentu izveidei kā mikropakalpojumu. Tā vietā, lai saliktu kopā atsevišķas bibliotēkas atmiņai, rīkiem un sarunu formām, Cat nodrošina API-first izpildlaiku ar iebūvētu Qdrant vektoru krātuvi, spraudņu sistēmu, notikumu piesaistēm un funkciju izsaukšanu — lai tas pats aģents varētu darbināt tērzēšanas robotu, iekšēju rīku vai klientu apkalpošanas asistentu no viena aizmugursistēmas.
Ietvars ir modelim neatkarīgs un darbojas ar jebkuru LangChain saderīgu LLM un iegulšanas rīku, tostarp OpenAI, Anthropic, Ollama un pašu mitinātiem modeļiem. Pašmitināšana tavā VPS saglabā sarunu vēsturi, iegulšanas datus un spraudņu kodu tavā pilnīgā kontrolē, ar vairāku lietotāju atbalstu un detalizētām atļaujām komandas izvietošanai.
Cheshire Cat AI galvenās iespējas
Iebūvēts RAG
Integrēta Qdrant vektoru atmiņa uzņem dokumentus un automātiski atgādina atbilstošo kontekstu, lai aģenti atbildētu, balstoties uz taviem datiem, nevis uz vispārīgām modeļa zināšanām.
Spraudņu sistēma
Ievietojiet Python spraudņus administrācijas panelī, lai pievienotu rīkus, āķus un sarunvalodas formas, neatzarojot kodolu — paplašiniet funkcionalitāti izpildes laikā, nevis pārbūvējot attēlu.
Jebkurš LLM nodrošinātājs
Pārslēgties starp OpenAI, Anthropic, Ollama un citiem LangChain saderīgiem modeļiem no administratora UI, lai līdzsvarotu izmaksas, latentumu un datu atrašanās vietu katram lietošanas gadījumam.
REST un WebSocket API
Iegulsti aģentu jebkurā priekšgalā, izmantojot pielāgojamu REST API vai tērzēšanu, izmantojot WebSocket, ar atsevišķām API atslēgām katram transportam, lai nodrošinātu detalizētu piekļuves kontroli.
Sarunveida veidlapas
Definē Pydantic atbalstītas veidlapas, kas vada daudzpakāpju sarunas, piemēram, rezervācijas vai pasūtījumus, ļaujot aģentam vākt strukturētus datus, vienlaikus saglabājot dabisku dialogu.
Kāpēc izmantot Cheshire Cat AI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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