Cheshire Cat AI ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Cheshire Cat AI ar viena klikšķa instalāciju.

Ražošanai gatavs AI aģenta ietvars ar iebūvētu RAG, spraudņiem un funkciju izsaukšanu jebkuram LLM nodrošinātājam.

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MI pārvaldīts VPS
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Cheshire Cat AI ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Cheshire Cat AI VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI ir atvērtā koda ietvars produkcijas AI aģentu izveidei kā mikropakalpojumu. Tā vietā, lai saliktu kopā atsevišķas bibliotēkas atmiņai, rīkiem un sarunu formām, Cat nodrošina API-first izpildlaiku ar iebūvētu Qdrant vektoru krātuvi, spraudņu sistēmu, notikumu piesaistēm un funkciju izsaukšanu — lai tas pats aģents varētu darbināt tērzēšanas robotu, iekšēju rīku vai klientu apkalpošanas asistentu no viena aizmugursistēmas.

Ietvars ir modelim neatkarīgs un darbojas ar jebkuru LangChain saderīgu LLM un iegulšanas rīku, tostarp OpenAI, Anthropic, Ollama un pašu mitinātiem modeļiem. Pašmitināšana tavā VPS saglabā sarunu vēsturi, iegulšanas datus un spraudņu kodu tavā pilnīgā kontrolē, ar vairāku lietotāju atbalstu un detalizētām atļaujām komandas izvietošanai.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Cheshire Cat AI galvenās iespējas

Iebūvēts RAG

Integrēta Qdrant vektoru atmiņa uzņem dokumentus un automātiski atgādina atbilstošo kontekstu, lai aģenti atbildētu, balstoties uz taviem datiem, nevis uz vispārīgām modeļa zināšanām.

Spraudņu sistēma

Ievietojiet Python spraudņus administrācijas panelī, lai pievienotu rīkus, āķus un sarunvalodas formas, neatzarojot kodolu — paplašiniet funkcionalitāti izpildes laikā, nevis pārbūvējot attēlu.

Jebkurš LLM nodrošinātājs

Pārslēgties starp OpenAI, Anthropic, Ollama un citiem LangChain saderīgiem modeļiem no administratora UI, lai līdzsvarotu izmaksas, latentumu un datu atrašanās vietu katram lietošanas gadījumam.

REST un WebSocket API

Iegulsti aģentu jebkurā priekšgalā, izmantojot pielāgojamu REST API vai tērzēšanu, izmantojot WebSocket, ar atsevišķām API atslēgām katram transportam, lai nodrošinātu detalizētu piekļuves kontroli.

Sarunveida veidlapas

Definē Pydantic atbalstītas veidlapas, kas vada daudzpakāpju sarunas, piemēram, rezervācijas vai pasūtījumus, ļaujot aģentam vākt strukturētus datus, vienlaikus saglabājot dabisku dialogu.

Kāpēc izmantot Cheshire Cat AI pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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