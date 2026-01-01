Izvietot OpenViking ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda konteksta datubāze AI aģentiem, izmantojot failu sistēmas paradigmu, lai apvienotu atmiņas, resursus un prasmes.
Izvēlies OpenViking VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenViking
OpenViking ir atvērtā koda konteksta datubāze, kas īpaši izstrādāta AI aģentiem un ko izstrādājis Volcengine (ByteDance mākoņplatforma). Tā vietā, lai izkliedētu AI kontekstu pa vektoru iegulumiem, OpenViking ievieš failu sistēmas paradigmu ar viking:// protokolu, kas organizē aģentu atmiņas, resursus un prasmes vienotā, navigējamā struktūrā. Daudzlīmeņu konteksta ielāde (L0/L1/L2) samazina marķieru lietojumu, iegūstot saturu pēc pieprasījuma, nevis ielādējot visas zināšanu bāzes iepriekš.
Pašmitināšana OpenViking savā VPS saglabā sensitīvu aģentu atmiņu, biznesa zināšanas un API akreditācijas datus pilnībā tavā kontrolē — tas ir kritiski svarīgi organizācijām ar stingrām datu pārvaldības prasībām. Tu izvēlies iegulšanas pakalpojumu sniedzēju (OpenAI, Jina vai Volcengine) un saglabā īpašumtiesības uz katru baitu, ko tavi aģenti apgūst.
OpenViking galvenās iespējas
Failu sistēmas konteksta paradigma
Organizē aģenta atmiņas, resursus un prasmes saskaņā ar viking:// protokolu, padarot kontekstu tikpat viegli pārlūkojamu kā failu sistēmu, nevis plakanu iegulšanas krātuvi.
Pakāpeniska konteksta ielāde
L0/L1/L2 ielāde ielādē saturu pēc pieprasījuma, ievērojami samazinot marķieru lietojumu, neupurējot aģentiem pieejamo zināšanu dziļumu.
Daudzpakalpojumu sniedzēju iegulumi
Atbalsta OpenAI, Jina un Volcengine iegulšanas pakalpojumu sniedzējus, lai tu varētu izmantot savas esošās API atslēgas un vēlamo modeli bez piegādātāja piesaistes.
Pašattīstošs konteksts
Aģenti var atjaunināt un pilnveidot savu zināšanu krātuvi laika gaitā, nodrošinot nepārtrauktu mācīšanos bez manuālas iejaukšanās.
Direktoriju rekursīvā izgūšana
Apvieno strukturālu direktoriju navigāciju ar semantisko meklēšanu, lai atklātu visatbilstošāko kontekstu katram aģenta pieprasījumam.
Kāpēc izmantot OpenViking pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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