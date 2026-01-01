Izvietot Multica ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda pārvaldītu aģentu platforma, kas pārvērš AI kodēšanas aģentus par komandas biedriem, kuriem tu vari piešķirt darbu.
Izvēlies Multica VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Multica
Multica ir atvērtā koda pārvaldīta aģentu platforma, kas ļauj tev izturēties pret kodēšanas AI aģentiem kā pret komandas biedriem, nevis vienreizējām tērzēšanas sesijām. Piešķir uzdevumus konkrētiem aģentiem, vēro to progresu reāllaikā un veido atkārtoti izmantojamu prasmju bibliotēku, kas laika gaitā papildinās, tavai komandai sadarbojoties. Tā atbalsta jebkuru lokāli instalētu aģenta CLI — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini un citus — izmantojot vieglu dēmonu, kas savieno tavas mašīnas ar centrālo serveri.
Pašmitināšana Multica uz tava VPS saglabā katru uzdevumu, koda izmaiņas un integrācijas akreditācijas datus tavā infrastruktūrā bez maksas par katru lietotāju un bez trešo pušu aģentu telemetrijas. PostgreSQL ar pgvector tiek piegādāts iepriekš konfigurēts, tāpēc platforma ir gatava ražošanai jau no pirmās palaišanas reizes.
Multica galvenās iespējas
Daudzaģentu atbalsts
Savieno Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini un citus kodēšanas aģentu CLI, izmantojot vienu vadības paneli.
Vietējās izpildes dēmons
Viegls dēmons darbojas tavos datoros, lai aģenti darbotos ar reālo darba vidi un taviem akreditācijas datiem, kas tev jau ir.
Uzdevumu piešķiršana un uzskaite
Nosūti darbu konkrētiem aģentiem un seko līdzi progresam, rezultātiem un lēmumiem reāllaikā, neaptaujājot tērzēšanas pavedienus.
Atkārtoti izmantojamu prasmju bibliotēka
Iemūžini aģenta prasmes vienreiz un atkārtoti tās pielieto dažādās darba vidēs un komandas biedriem, lai spējas laika gaitā pieaugtu.
Webhook automatizācija
Iedarbināt aģenta darbplūsmas no GitHub, Lark vai jebkura ārēja pakalpojuma, izmantojot iebūvētos autopilot tīmekļa āķu apstrādātājus.
Pašuzturētas datu īpašumtiesības
Visi uzdevumi, koda izmaiņas un integrācijas akreditācijas dati paliek tavā VPS bez telemetrijas un bez maksas par katru lietotāju.
Kāpēc izmantot Multica pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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