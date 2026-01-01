Opengist ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Opengist ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināts pastebin, ko darbina Git, koda fragmentu koplietošanai ar sintakses izcelšanu un pilnu versiju vēsturi.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Opengist ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Opengist VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Opengist

Opengist ir paša mitināts pastebin, kas katru fragmentu glabā kā īstu Git repozitoriju. Atšķirībā no datubāzēs balstītiem paste rīkiem, katrs gist ir pilnībā klonējams — lietotāji var augšupielādēt atjauninājumus, apskatīt pilnu izmaiņu vēsturi un sadarboties, izmantojot standarta Git komandas, izmantojot HTTP vai SSH. Tīrs tīmekļa interfeiss nodrošina sintakses izcelšanu, pilna teksta meklēšanu un publiskus, privātus un neuzskaitītus redzamības režīmus katram fragmentam.

Opengist mitināšana tavā VPS dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz taviem koda fragmentiem un ielīmētajiem tekstiem, nedaloties ar tiem ar trešo pušu pakalpojumiem. SQLite tiek izmantots pēc noklusējuma, un nav nepieciešams papildu datubāzes konteiners. Pirmais lietotājs, kas reģistrējas, kļūst par administratoru ar piekļuvi visiem instances iestatījumiem un lietotāju pārvaldībai.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Opengist galvenās iespējas

Git atbalstīta krātuve

Katrs fragments tiek glabāts kā īsts Git repozitorijs, nodrošinot versiju vēsturi, izmaiņas un HTTP vai SSH klonēšanas piekļuvi uzreiz.

Sintakses izcelšana

Atbalsta simtiem valodu ar automātisku noteikšanu un manuālu ignorēšanu precīzai jebkura koda fragmenta vai konfigurācijas faila izcelšanai.

Redzamības vadīklas

Iestati individuālos gistus kā publiskus, privātus vai neuzskaitītus, lai precīzi kontrolētu, kurš var atklāt un apskatīt tavus fragmentus.

Pilna teksta meklēšana

Meklē visos gistos pēc satura, faila nosaukuma vai valodas, izmantojot iebūvēto Bleve indeksu — nav nepieciešama ārēja meklētājprogramma.

OAuth pieteikšanās

Piesakies ar GitHub, GitLab, Gitea vai jebkuru OIDC saderīgu nodrošinātāju, tā vietā, lai pārvaldītu atsevišķu lokālu kontu.

Iegulstami fragmenti

Iegult jebkuru gist ārējās lapās ar ģenerētu skripta tagu, kas attēlo tiešraidē sintaktiski izceltu kodu tieši lapā.

Kāpēc izmantot Opengist pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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