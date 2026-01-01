Izvietot Opengist ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts pastebin, ko darbina Git, koda fragmentu koplietošanai ar sintakses izcelšanu un pilnu versiju vēsturi.
Izvēlies Opengist VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Opengist
Opengist ir paša mitināts pastebin, kas katru fragmentu glabā kā īstu Git repozitoriju. Atšķirībā no datubāzēs balstītiem paste rīkiem, katrs gist ir pilnībā klonējams — lietotāji var augšupielādēt atjauninājumus, apskatīt pilnu izmaiņu vēsturi un sadarboties, izmantojot standarta Git komandas, izmantojot HTTP vai SSH. Tīrs tīmekļa interfeiss nodrošina sintakses izcelšanu, pilna teksta meklēšanu un publiskus, privātus un neuzskaitītus redzamības režīmus katram fragmentam.
Opengist mitināšana tavā VPS dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz taviem koda fragmentiem un ielīmētajiem tekstiem, nedaloties ar tiem ar trešo pušu pakalpojumiem. SQLite tiek izmantots pēc noklusējuma, un nav nepieciešams papildu datubāzes konteiners. Pirmais lietotājs, kas reģistrējas, kļūst par administratoru ar piekļuvi visiem instances iestatījumiem un lietotāju pārvaldībai.
Opengist galvenās iespējas
Git atbalstīta krātuve
Katrs fragments tiek glabāts kā īsts Git repozitorijs, nodrošinot versiju vēsturi, izmaiņas un HTTP vai SSH klonēšanas piekļuvi uzreiz.
Sintakses izcelšana
Atbalsta simtiem valodu ar automātisku noteikšanu un manuālu ignorēšanu precīzai jebkura koda fragmenta vai konfigurācijas faila izcelšanai.
Redzamības vadīklas
Iestati individuālos gistus kā publiskus, privātus vai neuzskaitītus, lai precīzi kontrolētu, kurš var atklāt un apskatīt tavus fragmentus.
Pilna teksta meklēšana
Meklē visos gistos pēc satura, faila nosaukuma vai valodas, izmantojot iebūvēto Bleve indeksu — nav nepieciešama ārēja meklētājprogramma.
OAuth pieteikšanās
Piesakies ar GitHub, GitLab, Gitea vai jebkuru OIDC saderīgu nodrošinātāju, tā vietā, lai pārvaldītu atsevišķu lokālu kontu.
Iegulstami fragmenti
Iegult jebkuru gist ārējās lapās ar ģenerētu skripta tagu, kas attēlo tiešraidē sintaktiski izceltu kodu tieši lapā.
Kāpēc izmantot Opengist pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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