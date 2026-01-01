Izvietot Snapdrop ar viena klikšķa instalāciju.
Uz pārlūkprogrammu balstīta lokāla failu koplietošana, iedvesmota no AirDrop — nav kontu, nav lietotņu, darbojas visās platformās.
Izvēlies Snapdrop VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Snapdrop
Snapdrop ir skaisti vienkāršs tīmekļa failu koplietošanas rīks, kas novērš berzi, pārsūtot failus starp ierīcēm. Iedvesmojoties no Apple AirDrop, bet darbojoties visās platformās un pārlūkprogrammās, Snapdrop automātiski atklāj ierīces vienā tīklā un nodrošina tūlītēju vienādranga pārsūtīšanu — nav nepieciešami konti, lietotņu instalācijas un konfigurācija.
Snapdrop pašmitināšana tavā VPS izveido privātu, vienmēr pieejamu failu koplietošanas vidi pilnībā tavā infrastruktūrā. Atšķirībā no publiskā Snapdrop.net pakalpojuma, tava pašmitinātā instance saglabā visus atklāšanas un pārsūtīšanas datus tavā tīklā, kas ir kritiski svarīgi organizācijām, kuras apstrādā konfidenciālu informāciju vai darbojas vidēs ar stingrām datu apstrādes prasībām.
Snapdrop galvenās iespējas
Nulles konfigurācija
Ierīces vienā tīklā atrod viena otru automātiski — atver pārlūkprogrammu, redzi savas ierīces un sāc kopīgot nekavējoties.
Starpplatformu atbalsts
Darbojas operētājsistēmās Windows, macOS, Linux, iOS un Android no jebkuras mūsdienīgas pārlūkprogrammas, bez nepieciešamības instalēt lietotni nevienā ierīcē.
Vienādranga pārskaitījumi
WebRTC darbināti tiešie pārsūtījumi nodrošina failu pārvietošanu starp ierīcēm, neizmantojot maršrutēšanu caur tavu serveri, maksimāli palielinot ātrumu un privātumu.
Nav failu izmēra ierobežojumu
Pārsūti jebkāda izmēra failus bez augšupielādes ierobežojumiem vai saspiešanas, ko uzliek mākoņpakalpojumu koplietošanas pakalpojumi.
Nav nepieciešami konti
Pilnīgi anonīma koplietošana — bez reģistrācijas, bez personiskas informācijas un bez pārsūtīto failu pastāvīgas glabāšanas.
Kāpēc izmantot Snapdrop pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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