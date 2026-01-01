Uzstādīt Tianji ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda viss vienā ieskatu centrs, kas apvieno mājaslapas analīzi, pieejamības uzraudzību un servera statusa uzraudzību vienā informācijas panelī.
Izvēlies Tianji VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tianji
Tianji ir atvērtā koda viss vienā ieskatu centrs, kas apvieno mājaslapas analītiku, pieejamības uzraudzību un servera statusa izsekošanu vienā saskarnē. Tā vietā, lai pārvaldītu atsevišķus rīkus katrai vajadzībai, Tianji ļauj tev izsekot apmeklētāju metrikai, uzraudzīt, vai tavi pakalpojumi ir sasniedzami, un ziņot par tavu serveru stāvokli — viss no viena vadības paneļa ar vienotu paziņojumu sistēmu.
Radīts gan komandām, gan individuāliem operatoriem, Tianji atbalsta vairāku lietotāju piekļuvi ar uz lomām balstītām atļaujām un pēc noklusējuma ierobežo jaunu reģistrāciju, lai pievienoties varētu tikai uzaicinātie lietotāji. Integrēta OpenAPI nodrošina programmatisku piekļuvi visiem datiem. Pašmitināšana saglabā tavus analītikas un uzraudzības datus tavā paša infrastruktūrā, prom no trešo pušu platformām.
Tianji galvenās iespējas
Mājaslapas analītika
Izsekojiet lapu skatījumiem, unikālajiem apmeklētājiem, novirzīšanas avotiem un UTM parametriem, neizmantojot Google Analytics vai nesūtot datus trešajām pusēm.
Darbības laika uzraudzība
Nepārtraukti pārbaudi, vai tavas mājaslapas un API ir sasniedzamas, un saņem brīdinājumu nekavējoties, kad pakalpojums pārstāj darboties.
Servera statusa uzraudzība
Instalē vieglu Tianji reportieri uz jebkura servera, lai straumētu CPU, atmiņas, diska un tīkla metrikas atpakaļ uz tavu vadības paneli.
Viedie paziņojumi
Novirzīt brīdinājumus par dīkstāvi un servera problēmām uz Telegram, Slack, e-pastu, tīmekļa āķiem un citiem kanāliem no vienas konfigurācijas.
OpenAPI piekļuve
Pilnībā dokumentēts REST API ļauj tev programmatiski vaicāt analītikas un uzraudzības datus pielāgotiem informācijas paneļiem vai integrācijām.
Kāpēc izmantot Tianji pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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