Uzstādīt Matomo ar vienu klikšķi.
Vadošā atvērtā koda tīmekļa analītikas platforma, kurai uzticas vairāk nekā 1 miljons mājaslapu, ar pilnīgu datu īpašumtiesībām un GDPR atbilstību.
Izvēlies Matomo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Matomo
Matomo ir pasaulē vadošā atvērtā koda tīmekļa analītikas platforma, ko izmanto vairāk nekā 1 miljons mājaslapu vairāk nekā 190 valstīs. Kā uz privātumu vērsta alternatīva Google Analytics, tā nodrošina detalizētu apmeklētāju analīzi, konversiju izsekošanu, siltuma kartes, sesiju ierakstus un A/B testēšanu, vienlaikus saglabājot 100% tavu datu tavā paša infrastruktūrā. Neviena trešā puse nesaņem tavus apmeklētāju datus, un izsekošana paliek precīza pat tad, ja reklāmu bloķētāji bloķētu mākoņanalītikas skriptus.
Matomo pašmitināšana tavā VPS nozīmē neierobežotu mājaslapu skaitu, bez maksas par katru apmeklētāju, un pilnīgu atbilstību GDPR, HIPAA un citiem datu rezidences noteikumiem — padarot to par izvēlēto analītikas platformu organizācijām, kas nevar nosūtīt apmeklētāju datus ārējiem piegādātājiem.
Matomo galvenās iespējas
Pilnīga datu īpašumtiesības
Visi apmeklētāju dati paliek jūsu infrastruktūrā — bez koplietošanas ar trešajām pusēm, bez reklāmas tīkla profilēšanas un bez piegādātāja piekļuves jūsu analītikai.
GDPR atbilstība
Iebūvētas privātuma kontroles, piekrišanas pārvaldība un datu anonimizācijas rīki atvieglo normatīvo aktu ievērošanu.
Konversijas izsekošana
Mēri mērķus, piltuves un atribūciju visā tava apmeklētāja ceļā, lai saprastu, kas veicina konversijas.
Siltuma kartes un sesiju ieraksti
Redzi, kur lietotāji klikšķina, ritina un vilcinās, izmantojot vizuālās siltuma kartes un ierakstītās pārlūkošanas sesijas.
E-komercijas analītika
Sekot līdzi ieņēmumiem, produktu veiktspējai, pamestajiem pirkumu groziem un klientu dzīves cikla vērtībai ar īpašiem e-komercijas pārskatiem.
Neierobežots skaits mājaslapu
Izseko tik daudz mājaslapu, cik tev nepieciešams, no vienas Matomo instances, bez maksas par katru vietni vai plāna jauninājumiem.
Kāpēc izmantot Matomo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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