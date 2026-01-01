Uzstādīt Zen ar viena klikšķa instalāciju.
Minimalistiska pašmitināta piezīmju lietotne ar Markdown atbalstu, BM25 pilna teksta meklēšanu un bezsaistes PWA piekļuvi.
Izvēlies Zen VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Zen
Zen ir minimālistiska, pašmitināta piezīmju veikšanas lietojumprogramma, kas izveidota kā viens viegls Go binārais fails, kas izmanto tikai aptuveni 20 MB atmiņas. Piezīmes tiek glabātas kā markdown formātā SQLite datubāzē ar BM25 pilna teksta meklēšanu, uz tagiem balstītu organizāciju, koda bloku sintakses izcelšanu un tastatūras īsceļiem ātrai navigācijai.
Zen pašmitināšana uz VPS saglabā visas piezīmes privātas tavā infrastruktūrā bez mākoņsinhronizācijas maksām vai trešo pušu piekļuves. Bezsaistes PWA atbalsts nozīmē, ka piezīmes ir pieejamas pat bez interneta savienojuma, un minimālais resursu patēriņš ļauj Zen ērti darboties kopā ar citiem pakalpojumiem uz maza VPS.
Zen galvenās iespējas
Markdown piezīmes
Raksti piezīmes standarta Markdown formātā ar koda bloku atbalstu, formatēšanas īsceļiem un tīru priekšskatījuma režīmu.
BM25 pilnteksta meklēšana
Atrodi piezīmes uzreiz, izmantojot BM25 ranžētu pilna teksta meklēšanu, kas vispirms atgriež visatbilstošākos rezultātus.
Birku organizācija
Sakārto piezīmes ar tagiem elastīgai kategorizēšanai bez stingrām mapju hierarhijām.
Bezsaistē PWA
Instalē Zen kā progresīvo tīmekļa lietotni bezsaistes piekļuvei savām piezīmēm bez interneta savienojuma.
Minimāla resursu izmantošana
Izveidots kā viens Go binārais fails, izmantojot ~20MB RAM, Zen darbojas efektīvi pat uz mazākā VPS kopā ar citiem pakalpojumiem.
Kāpēc izmantot Zen pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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