Izvietot eKuiper ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls SQL un noteikumu dzinējs reāllaika straumes analīzei IoT datu malas skaitļošanā.
Izvēlies eKuiper VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar eKuiper
LF Edge eKuiper ir Linux Foundation Edge projekts, kas nodrošina reāllaika straumes apstrādi un uz noteikumiem balstītu analīzi resursu ierobežotām malu ierīcēm. Ar aptuveni 10 MB nelielu nospiedumu tas ievāc datus no MQTT brokeriem, HTTP galapunktiem, Kafka, failu avotiem un desmitiem citu protokolu, pēc tam pārveido tos lidojumā, izmantojot pazīstamu SQL sintaksi vai vizuālu vilkšanas un nomešanas noteikumu redaktoru.
Pašmitināšana eKuiper uz tava paša VPS nodod visu IoT analītikas plūsmu tavā kontrolē — sensoru dati, biznesa noteikumi un mašīnmācīšanās secinājumi paliek infrastruktūrā, kas tev pieder, bez mākoņpakalpojumu maksām par katru ziņojumu un bez augšupējās atkarības. Šī veidne apvieno eKuiper dzinēju ar oficiālo tīmekļa pārvaldnieka UI vizuālai straumes un noteikumu autorēšanai.
eKuiper galvenās iespējas
SQL straumes apstrāde
Filtrēt, apkopot, savienot un transformēt reāllaika IoT datu plūsmas, izmantojot ANSI SQL sintaksi, nevis rakstot pielāgotu Go vai Java kodu.
Vizuālais noteikumu pārvaldnieks
Komplektā iekļautā tīmekļa konsole ļauj tev veidot datu plūsmas, noteikumus un datu cauruļvadus, izmantojot vilkšanas un nomešanas grafisko redaktoru, nepieskaroties konfigurācijas failiem.
MQTT un Kafka integrēts
Pirmklasīgi savienotāji MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis un InfluxDB padara industriālo sensoru un ziņojumu brokeru savienošanu vienkāršu.
ML inferencēšana malā
Iegult TensorFlow Lite un ONNX modeļus tieši SQL vaicājumos, lai veiktu anomāliju noteikšanu un klasifikāciju straumētos sensoru datos.
Mazs malas nospiedums
Dzinējs darbojas aptuveni 10 MB atmiņas, tāpēc tas ērti izvietojams uz viegliem VPS plāniem kopā ar citām lietojumprogrammām.
Spraudņa paplašināmība
Paplašini eKuiper ar pielāgotiem Go, Python vai pārnēsājamiem spraudņiem, lai pievienotu patentētus avotus, izlietnes un SQL funkcijas, kas pielāgotas tavai darba slodzei.
Kāpēc izmantot eKuiper pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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