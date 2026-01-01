Izvietot M3DB ar viena klikšķa instalāciju.
Sadalītā laika rindu datubāze un Prometheus attālā krātuves aizmugursistēma, kas izveidota Uber, planētas mēroga metrikai.
Izvēlies M3DB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar M3DB
M3DB ir atvērtā koda izplatīta laika rindu datubāze, kas sākotnēji tika izveidota Uber, lai ievadītu, uzglabātu un vaicātu miljardiem metrikas sekundē tūkstošiem resursdatoru. Tā apvieno iegultu etcd atbalstītu koordinatoru ar augstas kompresijas TSDB dzinēju, kas īpaši izstrādāts uzraudzības darba slodzēm, un nodrošina ar Prometheus saderīgu attālās lasīšanas un attālās rakstīšanas API, kā arī PromQL vaicājumus caur m3coordinator 7201. portā.
Pašmitināšana M3DB uz tava VPS nodrošina tev ilgtermiņa, izmaksu ziņā efektīvu saglabāšanu Prometheus un Graphite metrikai, pilnīgu kontroli pār nosaukumvietām un replikāciju, kā arī vienu bināru, kas var mērogoties no viena mezgla līdz globālam daudzzonu klasterim, taviem datiem augot.
M3DB galvenās iespējas
Prometheus attālā krātuve
Izmanto M3DB kā viegli integrējamu ilgtermiņa aizmugursistēmu Prometheus, izmantojot attālinātu lasīšanu un attālinātu rakstīšanu, saglabājot gadiem ilgi metrikas datus bez paraugu ņemšanas.
PromQL vaicājumu dzinējs
Vaicā saglabātās metrikas ar vietējo PromQL, izmantojot m3coordinator, padarot M3DB saderīgu ar Grafana un esošajiem Prometheus informācijas paneļiem.
Augstas kompresijas laika rindu datubāze (TSDB)
Īpaši izstrādāts kolonnu glabāšanas dzinējs ar Gorilla stila kompresiju uztur zemu diska lietojumu pat pie miljoniem aktīvu laika rindu.
Konfigurējamas nosaukumvietas
Definē vairākas nosaukumvietas ar neatkarīgu datu glabāšanas periodu, bloku izmēriem un izšķirtspēju, lai līdzsvarotu ātrus vaicājumus ar ilgtermiņa glabāšanas izmaksām.
Iegultais etcd
Viena mezgla attēls tiek piegādāts ar iegultu etcd klastera topoloģijai un izvietošanai, novēršot vajadzību pēc ārēja koordinācijas pakalpojuma.
Graphite ievade
Iebūvētā Graphite Carbon ievade ļauj komandām konsolidēt Graphite un Prometheus metrikas vienā glabāšanas slānī ar vienotu vaicājumu API.
Kāpēc izmantot M3DB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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