M3DB ar atlaidi līdz 69%

Izvietot M3DB ar viena klikšķa instalāciju.

Sadalītā laika rindu datubāze un Prometheus attālā krātuves aizmugursistēma, kas izveidota Uber, planētas mēroga metrikai.

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MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot M3DB ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies M3DB VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar M3DB

M3DB ir atvērtā koda izplatīta laika rindu datubāze, kas sākotnēji tika izveidota Uber, lai ievadītu, uzglabātu un vaicātu miljardiem metrikas sekundē tūkstošiem resursdatoru. Tā apvieno iegultu etcd atbalstītu koordinatoru ar augstas kompresijas TSDB dzinēju, kas īpaši izstrādāts uzraudzības darba slodzēm, un nodrošina ar Prometheus saderīgu attālās lasīšanas un attālās rakstīšanas API, kā arī PromQL vaicājumus caur m3coordinator 7201. portā.

Pašmitināšana M3DB uz tava VPS nodrošina tev ilgtermiņa, izmaksu ziņā efektīvu saglabāšanu Prometheus un Graphite metrikai, pilnīgu kontroli pār nosaukumvietām un replikāciju, kā arī vienu bināru, kas var mērogoties no viena mezgla līdz globālam daudzzonu klasterim, taviem datiem augot.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

M3DB galvenās iespējas

Prometheus attālā krātuve

Izmanto M3DB kā viegli integrējamu ilgtermiņa aizmugursistēmu Prometheus, izmantojot attālinātu lasīšanu un attālinātu rakstīšanu, saglabājot gadiem ilgi metrikas datus bez paraugu ņemšanas.

PromQL vaicājumu dzinējs

Vaicā saglabātās metrikas ar vietējo PromQL, izmantojot m3coordinator, padarot M3DB saderīgu ar Grafana un esošajiem Prometheus informācijas paneļiem.

Augstas kompresijas laika rindu datubāze (TSDB)

Īpaši izstrādāts kolonnu glabāšanas dzinējs ar Gorilla stila kompresiju uztur zemu diska lietojumu pat pie miljoniem aktīvu laika rindu.

Konfigurējamas nosaukumvietas

Definē vairākas nosaukumvietas ar neatkarīgu datu glabāšanas periodu, bloku izmēriem un izšķirtspēju, lai līdzsvarotu ātrus vaicājumus ar ilgtermiņa glabāšanas izmaksām.

Iegultais etcd

Viena mezgla attēls tiek piegādāts ar iegultu etcd klastera topoloģijai un izvietošanai, novēršot vajadzību pēc ārēja koordinācijas pakalpojuma.

Graphite ievade

Iebūvētā Graphite Carbon ievade ļauj komandām konsolidēt Graphite un Prometheus metrikas vienā glabāšanas slānī ar vienotu vaicājumu API.

Kāpēc izmantot M3DB pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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