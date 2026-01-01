Izvietot imgproxy ar viena klikšķa instalāciju.
Ātrs un drošs reāllaika attēlu apstrādes serveris, kas maina izmērus, konvertē un optimizē attēlus, izmantojot vienkāršus URL pieprasījumus.
Izvēlies imgproxy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar imgproxy
imgproxy ir augstas veiktspējas atsevišķs serveris attēlu apstrādei lidojumā. Tā vietā, lai rakstītu attēlu manipulācijas kodu savā lietojumprogrammā vai maksātu par katru transformāciju SaaS maksu, tu izvieto imgproxy vienreiz un transformē attēlus, izmantojot URL parametrus. Maini izmērus, apgriez, konvertē, pievieno ūdenszīmes un optimizē attēlus, izveidojot URL — nav nepieciešamas izmaiņas tavā attēlu glabāšanas vai piegādes plūsmā.
Balstīts uz libvips, imgproxy apstrādā attēlus ievērojami ātrāk nekā ImageMagick ar mazāku atmiņas patēriņu. Tas atbalsta JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF un citus formātus, ar automātisku formāta izvēli labākajai kvalitātes un izmēra attiecībai. Pašmitināšana nodrošina tev neierobežotas attēlu transformācijas par fiksētu VPS izmaksu bez maksas par katru pieprasījumu.
imgproxy galvenās iespējas
Uz URL balstīta apstrāde
Pārveido attēlus, izveidojot URL — bez koda izmaiņām, bez attēlu apstrādes plūsmas pārstrādes un bez SDK instalēšanas tavā lietojumprogrammā.
Formāta konvertēšana
Automātiski pasniegt WebP vai AVIF pārlūkprogrammām, kas tos atbalsta, atgriežoties pie JPEG vai PNG vecākiem klientiem.
Mākoņkrātuves atbalsts
Iegūt avota attēlus tieši no S3, Google Cloud Storage, Azure Blob vai jebkuras HTTP URL, nekopējot failus uz serveri.
Attēlu bumbas aizsardzība
Iebūvēti avota izšķirtspējas un faila lieluma ierobežojumi novērš dekompresijas uzbrukumus, kas varētu izsmelt servera atmiņu.
URL parakstīšana
Kriptogrāfiskie URL paraksti novērš tavas imgproxy instances neatļautu izmantošanu kā vispārējas nozīmes publisku attēlu starpniekserveri.
Kāpēc izmantot imgproxy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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