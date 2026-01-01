Izvietot Dittofeed ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda klientu iesaistes platforma automatizētai daudzkanālu ziņojumapmaiņai, izmantojot e-pastu, SMS, Slack un mobilos paziņojumus.
Izvēlies Dittofeed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dittofeed
Dittofeed ir atvērtā koda alternatīva Braze un Iterable, kas radīta produktu un mārketinga komandām, kurām nepieciešama pilnīga kontrole pār klientu ziņojumapmaiņu bez maksas par katru ziņojumu. Tas ļauj tev izveidot automatizētas ceļojuma plūsmas, ko iedarbina lietotāju uzvedība — ievadsekvences, atkārtotas iesaistes kampaņas, transakciju brīdinājumus un daudz ko citu — e-pastā, SMS, WhatsApp, Slack un mobilo paziņojumu kanālos.
Pašmitināts Dittofeed saglabā visus klientu notikumu datus, kontaktu sarakstus un ziņojumapmaiņas vēsturi tavā infrastruktūrā. Tu izvairies no maksām par katru lietotāju un par katru ziņojumu, vienlaikus saglabājot iespēju tieši integrēties ar tavu datu noliktavu, savienot savu e-pasta pakalpojumu sniedzēju un ievērot datu atrašanās vietas prasības.
Dittofeed galvenās iespējas
Ceļojumu automatizācija
Izveido daudzpakāpju ziņojumu plūsmas, ko iedarbina lietotāju notikumi, laika aizkaves vai segmenta piederība, izmantojot vizuālu vilkšanas un nomešanas redaktoru.
Daudzkanālu piegāde
Sūti ziņas, izmantojot e-pastu, SMS, mobilos paziņojumus, WhatsApp un Slack, no vienas platformas, nepārvaldot atsevišķus pakalpojumu sniedzējus katram kanālam.
Uzvedības segmentācija
Veido dinamiskus auditorijas segmentus no reāllaika lietotāju notikumiem un īpašībām, lai mērķētu uz pareizajiem lietotājiem īstajā laikā.
Veidņu bibliotēka
Izveido un versijo ziņojumu veidnes ar bagātīgu redaktoru, pēc tam atkārtoti izmanto tās vairākos ceļojumos un kampaņās.
Piegādes analītika
Seko atvēršanas rādītājiem, klikšķu rādītājiem, konversijām un piegādes kļūdām katram ceļam un kanālam, lai laika gaitā optimizētu ziņojumapmaiņu.
Kāpēc izmantot Dittofeed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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