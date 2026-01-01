Izvietot Docmost viena klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda sadarbības wiki platforma ar reāllaika koprediģēšanu, diagrammām un komandu telpām.
Izvēlies Docmost VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Docmost
Docmost ir moderna, atvērtā koda alternatīva Notion un Confluence, kas izstrādāta komandām, kurām nepieciešama reāllaika sadarbības rediģēšana bez mākoņpakalpojumu platformu privātuma kompromisiem. Vairāki lietotāji var vienlaicīgi rediģēt vienu un to pašu lapu ar bezkonfliktu sinhronizāciju, savukārt telpas nodrošina skaidru atdalīšanu starp komandām, projektiem vai nodaļām.
Pašmitināšana Docmost uz tava VPS nozīmē, ka tava iekšējā dokumentācija, arhitektūras lēmumi un sensitīvs zināšanu bāzes saturs nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Iekļautā PostgreSQL datubāze un Redis kešatmiņa nodrošina veiktspēju un uzticamību, ko prasa sadarbības rediģēšana, ar noturīgu krātuvi, kas aizsargā tavu dokumentāciju visās atjaunināšanas reizēs.
Docmost galvenās iespējas
Reāllaika kopredakcija
Vairāki komandas dalībnieki var vienlaicīgi rediģēt vienu un to pašu lapu ar bezkonfliktu sinhronizāciju, kas šķiet tūlītēja un dabiska.
Iebūvēta diagrammu veidošana
Draw.io, Excalidraw un Mermaid ir pieejami tieši redaktorā, tādējādi vizuālā dokumentācija paliek līdzās rakstītajam saturam.
Kosmosā balstīta organizācija
Atdali saturu pēc komandas, projekta vai nodaļas ar atsevišķām telpām, katrai ar saviem dalībniekiem un atļauju iestatījumiem.
Detalizētas atļaujas
Lietotāju grupas un lapas līmeņa piekļuves kontrole ļauj tev kopīgot pareizo saturu ar pareizajiem cilvēkiem visā tavā organizācijā.
Pilna versiju vēsture
Katra izmaiņa tiek ierakstīta, lai tu jebkurā laikā varētu pārskatīt iepriekšējās redakcijas vai atjaunot jebkuras lapas iepriekšējo versiju.
Kāpēc izmantot Docmost pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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