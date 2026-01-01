Uzstādīt phpBB ar vienu klikšķi.
Klasisks atvērtā koda PHP forumu dēlis strukturētu diskusiju forumu un tiešsaistes kopienu veidošanai.
Izvēlies phpBB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar phpBB
phpBB ir visplašāk izmantotā atvērtā koda foruma platforma tīmeklī, kas nodrošina simtiem tūkstošu kopienu darbību vairāk nekā divas desmitgades. Izveidota PHP valodā, koncentrējoties uz tradicionālām kategoriju un apakšforumu struktūrām, tā dod moderatoriem detalizētu kontroli pār atļaujām, lietotāju grupām un diskusiju plūsmu bez atkarības no mākoņpakalpojumiem vai licencēšanas par katru lietotāju.
Pašhostējot phpBB uz sava VPS, tu saglabā katru ziņu, lietotāja kontu un pielikumu savā kontrolē, ar pilnu piekļuvi datubāzei, failu sistēmai un tūkstošiem bezmaksas paplašinājumu un stilu, ko uztur phpBB kopiena.
phpBB galvenās iespējas
Detalizētas atļaujas
Konfigurēt lasīšanas, publicēšanas un moderēšanas tiesības katram forumam, lietotāju grupai vai individuālam kontam, lai nodrošinātu detalizētu kopienas kontroli.
Paplašinājumu ekosistēma
Tūkstošiem bezmaksas kopienas paplašinājumu pievieno SEO rīkus, pretsurogātpasta, sociālo pieteikšanos un daudz ko citu, neizmainot pamata kodu.
Pielāgoti stili un tēmas
Nomaini noklusējuma prosilver stilu pret kopienas tēmām vai izveido pielāgotu izskatu, izmantojot phpBB uz twig balstītu veidņu sistēmu.
Iebūvēti moderēšanas rīki
Brīdināt, aizliegt, bloķēt, sadalīt un apvienot tēmas, izmantojot īpašu moderatora vadības paneli un detalizētu audita žurnālu.
Daudzvalodu atbalsts
Vairāk nekā 60 oficiālās valodu pakotnes ļauj tev darbināt forumus tavā dzimtajā valodā vai uzturēt daudzvalodu kopienas.
BBCode un pielikumi
Klasiskais BBCode formatējums un failu un attēlu pielikumi padara ierakstus pazīstamus ilggadējiem foruma lietotājiem.
Kāpēc izmantot phpBB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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