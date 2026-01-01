Izvieto Qdrant ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas atvērtā koda vektoru datubāze semantiskai meklēšanai, ieteikumiem un ar AI darbinātām lietojumprogrammām.
Izvēlies Qdrant VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Qdrant
Qdrant ir ražošanas līmeņa atvērtā koda vektoru līdzības meklēšanas dzinējs, kas īpaši izveidots AI (mākslīgā intelekta) un mašīnmācīšanās darba slodzēm. Tas glabā augstas dimensijas vektorus kopā ar bagātīgiem lietderīgās slodzes metadatiem un nodrošina apakšmilisekundes tuvāko kaimiņu vaicājumus, izmantojot HNSW indeksēšanu, vairākas attāluma metrikas un uzlabotu filtrēšanu — viss pieejams, izmantojot REST un gRPC API.
Qdrant pašmitināšana uz VPS dod tev pilnīgu kontroli pār atmiņas piešķiršanu, indeksēšanas konfigurāciju un datu atrašanās vietu bez maksas par katru vaicājumu vai savienojuma ierobežojumiem, ko piedāvā pārvaldītie vektoru datubāzu pakalpojumi, padarot to ideāli piemērotu AI jaunuzņēmumiem un komandām, kas mērogo semantisko meklēšanu vai RAG cauruļvadus.
Qdrant galvenās iespējas
Zemmilisekundes meklēšana
HNSW indeksēšana nodrošina gandrīz tūlītējas tuvāko kaimiņu vaicājumus miljoniem vektoru, saglabājot AI lietojumprogrammas atsaucīgas jebkurā mērogā.
Datu bloka filtrēšana
Filtrēt meklēšanas rezultātus pēc patvaļīgiem metadatu laukiem vaicājuma laikā, apvienojot vektoru līdzību ar strukturētiem nosacījumiem vienā pieprasījumā.
Vairākas attāluma metrikas
Izvēlies Kosinusa, Eiklīda vai skalārā reizinājuma attālumu, lai atbilstu iegulšanas modelim, ko izmanto tava lietojumprogramma, neveicot datu atkārtotu indeksēšanu.
REST un gRPC API
Integrē Qdrant jebkurā valodā vai ietvarā, izmantojot OpenAPI REST saskarni vai augstas caurlaidības gRPC API darba slodzēm, kas ir jutīgas pret latentumu.
Kvantēšanas atbalsts
Skalārā un produkta kvantēšana ievērojami samazina atmiņas patēriņu, ļaujot indeksēt lielākas datu kopas uz tās pašas aparatūras bez kvalitātes zuduma.
Kāpēc izmantot Qdrant pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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