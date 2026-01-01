Izvietot Kiwix-serve ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts bezsaistes lasītājs Vikipēdijai, Gutenberga, Stack Exchange un tūkstošiem ZIM arhīvu.
Izvēlies Kiwix-serve VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kiwix-serve
Kiwix-serve ir oficiālais HTTP serveris no Kiwix projekta, kas pārvērš ZIM arhīvus par ātru, meklējamu, pārlūkprogrammā pieejamu bibliotēku. ZIM ir atvērts saspiests arhīva formāts, kas ietver veselas vietnes — Vikipēdiju, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED sarunas, MDN, Khan Academy un simtiem citu — pilnīgai lasīšanai bezsaistē.
Pašmitināšana Kiwix-serve uz VPS nodrošina tev pastāvīgu, vienmēr tiešsaistē pieejamu uzziņu bibliotēku, kas nav atkarīga no publiskā interneta, oriģinālās vietnes darbības laika vai augšupējiem maksas sienām. Ievieto ZIM failus datu apjomā no oficiālās Kiwix bibliotēkas, un serveris tos ātri pārlādē, atklājot vienotu tīmekļa saskarni ar pilna teksta meklēšanu visos arhīvos, ko tu ielādē.
Kiwix-serve galvenās iespējas
Karstā pārlāde ZIM bibliotēka
Iemet jaunus ZIM failus datu apjomā, un kiwix-serve tos automātiski uztver ar iebūvēto bibliotēkas monitoru — nav nepieciešama restartēšana.
Pilna teksta meklēšana
Meklē visos ielādētajos arhīvos ar integrētu pilna teksta indeksu, ieskaitot ieteikumus rakstīšanas laikā, ātrai uzmeklēšanai visā Vikipēdijā vai jebkurā citā ZIM.
Paša saturs
Izvēlies jebkuru ZIM no oficiālā Kiwix kataloga — pilna Vikipēdija, Project Gutenberg, Stack Exchange datu izgāztuves, MDN, Khan Academy, TED un daudzus citus atsauces arhīvus.
Optimizēts lasīšanai bezsaistē
ZIM kompresija uztur zemu krātuves apjomu un ātras meklēšanas, tāpēc viens VPS var apkalpot milzīgus atsauces arhīvus bez ārējām atkarībām.
Iegultais OPDS katalogs
Padara pieejamu tavas bibliotēkas OPDS plūsmu, lai Kiwix mobilās un galddatoru lietotnes varētu atklāt un lejupielādēt nosaukumus tieši no tava servera.
Sāknēts pirmās palaišanas laikā
Izvēles ZIM lejupielādes URL automātiski ielādē tavu pirmo arhīvu izvietošanas laikā, lai serveris būtu pārlūkojams brīdī, kad tas kļūst tiešsaistē.
Kāpēc izmantot Kiwix-serve pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli