Uzstādīt Eclipse Mosquitto ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls atvērtā koda MQTT brokeris IoT ierīču, sensoru un lietojumprogrammu savienošanai ar publicēšanas/abonēšanas ziņojumapmaiņu.
Izvēlies Eclipse Mosquitto VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto ir MQTT protokola atsauces atvērtā koda implementācija, kas atbalsta versijas 5.0, 3.1.1 un 3.1. MQTT minimālā binārā pārslodze un publicēšanas/abonēšanas modelis padara to par standarta izvēli IoT sensoru tīkliem, mājas automatizācijas centriem un jebkurai lietojumprogrammai, kurā svarīgs ir joslas platums un akumulatora darbības laiks. Mosquitto tiek izvietots ražošanas vidēs, sākot no vienas Raspberry Pi mājas iestatīšanas sistēmām līdz liela mēroga industriālajiem IoT izvietojumiem.
Šī veidne pēc noklusējuma izvieto Mosquitto ar iespējotu paroles autentifikāciju un pastāvīgu krātuvi ziņojumu datiem un konfigurācijai. Pašmitināšana nodrošina neierobežotu savienojumu un ziņojumu skaitu bez maksas par katru ierīci, pilnīgu kontroli pār piekļuves kontroles sarakstiem un konsekventu piegādi ar zemu latentumu, ko koplietojamie mākoņpakalpojumu brokeri nevar garantēt.
Eclipse Mosquitto galvenās iespējas
MQTT protokola atbalsts
Atbalsta MQTT versijas 5.0, 3.1.1 un 3.1, nodrošinot saderību ar pilnu IoT ierīču, bibliotēku un klientu rīku klāstu.
Paroles autentifikācija
Iepriekš konfigurēta uz paroles balstīta autentifikācija bloķē neatļautus savienojumus no brīža, kad brokeris tiek palaists, bez nepieciešamības veikt papildu iestatīšanu.
Ziņojumu noturība
Saglabātās ziņas un QoS piegādes garantijas saglabājas pēc brokera restartēšanas, nodrošinot, ka ierīces, kas atkārtoti pieslēdzas pēc dīkstāves, saņem nokavētos atjauninājumus.
Tēmas piekļuves kontrole
ACL noteikumi ierobežo, kuri klienti var publicēt vai abonēt konkrētas tēmas, nodrošinot detalizētas daudzklientu brokera konfigurācijas.
TLS Šifrēšana
Vietējais TLS/SSL atbalsts šifrē visus klienta savienojumus, aizsargājot sensoru datus un vadības komandas pārsūtīšanas laikā nedrošos tīklos.
Kāpēc izmantot Eclipse Mosquitto pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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