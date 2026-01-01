FusionDirectory izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa identitātes pārvaldība LDAP, Samba, Kerberos, e-pasta, DNS, DHCP un SSH atslēgu pārvaldībai.
Izvēlies FusionDirectory VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FusionDirectory
FusionDirectory ir atvērtā koda identitātes un piekļuves pārvaldības lietojumprogramma, kas standarta LDAP direktoriju pārvērš par pārvaldāmu platformu lietotājiem, grupām, e-pasta kontiem, Samba koplietojumiem, Kerberos principāliem un desmitiem citu sistēmas pakalpojumu. Tā vietā, lai rakstītu ldif failus vai izmantotu ldapsearch no komandrindas, administratori strādā tīmekļa lietotāja saskarnē (UI), kas saprot to pakalpojumu shēmas, kuriem tie pieslēdzas.
FusionDirectory pašmitināšana uz VPS nodrošina, ka direktorijs — katra konta ierakstu sistēma tavā tīklā — pilnībā atrodas tavā kontrolē. Šī izvietošana ietver OpenLDAP aizmugursistēmu, kas iepriekš ielādēta ar nepieciešamajām FusionDirectory shēmām, tāpēc tīmekļa lietotāja saskarne (UI) un tās pārvaldītais direktorijs darbojas kopā kā viena lietojumprogrammu kaudze.
FusionDirectory galvenās iespējas
Tīmekļa balstīta LDAP administrēšana
Pārvaldi lietotājus, grupas, organizatoriskās vienības un ACL pārlūkprogrammā, nerakstot ldif failus vai palaižot ldapadd no termināļa.
Samba un Kerberos
Nodrošiniet Samba failu koplietošanas kontus un Kerberos pamatsistēmas tieši no lietotāju ierakstiem, saglabājot Windows tīkla un SSO sinhronizāciju ar direktoriju.
Spraudņa arhitektūra
Paplašini direktoriju ar papildu moduļiem pastam, DNS, DHCP, SSH atslēgām, sudo noteikumiem, sertifikātiem un paroļu politikām — aktivizē tikai tos, kas tev nepieciešami.
Komplektēts OpenLDAP
Tiek piegādāts ar OpenLDAP aizmugursistēmu, kas iepriekš ielādēta ar FusionDirectory shēmām, lai direktorijs būtu gatavs pārvaldībai nekavējoties pēc izvietošanas.
Audita žurnāls
Iebūvēts audita spraudnis reģistrē katru direktorijas izmaiņu, norādot, kas, ko un kad, tādējādi atbalstot atbilstības pārbaudes un kriminālistikas izmeklēšanu.
Paroles politikas pārvaldība
Konfigurē paroles sarežģītības, derīguma termiņa un bloķēšanas noteikumus, izmantojot lietotāja saskarni, un piemēro tos visām lietotāju grupām no viena ekrāna.
Kāpēc izmantot FusionDirectory pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.