Icinga 2 ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Icinga 2 ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Atvērtā koda monitoringa platforma resursdatoriem, pakalpojumiem un metrikām ar jaudīgu DSL un REST API.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Icinga 2 ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Izvēlies Icinga 2 VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Icinga 2

Icinga 2 ir modernais Nagios pēctecis, pārrakstīts C++ veiktspējai un veidots ap jaudīgu konfigurācijas DSL, vietējo REST API un spraudņu funkciju moduļiem. Tas pārbauda resursdatoru, pakalpojumu, tīkla ierīču un lietojumprogrammu pieejamību, aprēķina stāvokļa pārejas un dīkstāves, kā arī aktivizē paziņojumus, kad kaut kas sabojājas — to visu nodrošina tūkstošiem esošo Nagios saderīgo spraudņu.

Šī veidne apvieno Icinga 2 ar Icinga DB, Redis atbalstītu sinhronizācijas dēmonu un Icinga Web 2, lai tu iegūtu pilnīgu uzraudzības steku ar modernu vadības paneli jau no paša sākuma. Pašmitināšana tavā VPS saglabā katru brīdinājumu, metriku un resursdatora inventāru infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru resursdatoru vai piegādātāja piesaistes.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Icinga 2 galvenās iespējas

Saderīgs ar Nagios spraudņiem

Atkārtoti izmanto visu Nagios spraudņu ekosistēmu, lai esošie pārbaudes skripti HTTP, SMTP, diska, CPU, datubāzēm un sertifikātiem darbotos bez izmaiņām.

Mūsdienīgs tīmekļa vadības panelis

Icinga Web 2 ar Icinga DB moduli nāk ar ātru lietotāja saskarni (UI), kas nodrošina sarakstu, filtru un detalizētu skatu, ar tumšo režīmu, masveida apstiprināšanu un modālo plānošanu dīkstāvēm.

Jaudīga konfigurācijas DSL

Noteikumi, veidnes un resursdatoru grupas ļauj tev definēt uzraudzību simtiem resursdatoru dažās rindiņās, tā vietā, lai atkārtotu blokus katram resursdatoram.

REST API un notikumi

Pilns REST API resursdatoriem, pakalpojumiem, dīkstāvēm, komentāriem un apstiprinājumiem nodrošina automatizāciju, informācijas paneļus un ChatOps integrācijas.

Icinga DB straumēšanas sinhronizācija

Redis atbalstīts sinhronizācijas dēmons straumē katru pārbaudes rezultātu un stāvokļa izmaiņas uz MariaDB, lai tīmekļa saskarne vienmēr atspoguļotu reāllaika stāvokli ar minimālu aizkavi.

Sadalīta uzraudzība

Galvenais konteiners vēlāk var pieņemt satelīta un aģenta zonas, ļaujot tev mērogot uz vairākiem datu centriem no viena konfigurācijas koka.

Kāpēc izmantot Icinga 2 pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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