Izvietot Icinga 2 ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda monitoringa platforma resursdatoriem, pakalpojumiem un metrikām ar jaudīgu DSL un REST API.
Izvēlies Icinga 2 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Icinga 2
Icinga 2 ir modernais Nagios pēctecis, pārrakstīts C++ veiktspējai un veidots ap jaudīgu konfigurācijas DSL, vietējo REST API un spraudņu funkciju moduļiem. Tas pārbauda resursdatoru, pakalpojumu, tīkla ierīču un lietojumprogrammu pieejamību, aprēķina stāvokļa pārejas un dīkstāves, kā arī aktivizē paziņojumus, kad kaut kas sabojājas — to visu nodrošina tūkstošiem esošo Nagios saderīgo spraudņu.
Šī veidne apvieno Icinga 2 ar Icinga DB, Redis atbalstītu sinhronizācijas dēmonu un Icinga Web 2, lai tu iegūtu pilnīgu uzraudzības steku ar modernu vadības paneli jau no paša sākuma. Pašmitināšana tavā VPS saglabā katru brīdinājumu, metriku un resursdatora inventāru infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru resursdatoru vai piegādātāja piesaistes.
Icinga 2 galvenās iespējas
Saderīgs ar Nagios spraudņiem
Atkārtoti izmanto visu Nagios spraudņu ekosistēmu, lai esošie pārbaudes skripti HTTP, SMTP, diska, CPU, datubāzēm un sertifikātiem darbotos bez izmaiņām.
Mūsdienīgs tīmekļa vadības panelis
Icinga Web 2 ar Icinga DB moduli nāk ar ātru lietotāja saskarni (UI), kas nodrošina sarakstu, filtru un detalizētu skatu, ar tumšo režīmu, masveida apstiprināšanu un modālo plānošanu dīkstāvēm.
Jaudīga konfigurācijas DSL
Noteikumi, veidnes un resursdatoru grupas ļauj tev definēt uzraudzību simtiem resursdatoru dažās rindiņās, tā vietā, lai atkārtotu blokus katram resursdatoram.
REST API un notikumi
Pilns REST API resursdatoriem, pakalpojumiem, dīkstāvēm, komentāriem un apstiprinājumiem nodrošina automatizāciju, informācijas paneļus un ChatOps integrācijas.
Icinga DB straumēšanas sinhronizācija
Redis atbalstīts sinhronizācijas dēmons straumē katru pārbaudes rezultātu un stāvokļa izmaiņas uz MariaDB, lai tīmekļa saskarne vienmēr atspoguļotu reāllaika stāvokli ar minimālu aizkavi.
Sadalīta uzraudzība
Galvenais konteiners vēlāk var pieņemt satelīta un aģenta zonas, ļaujot tev mērogot uz vairākiem datu centriem no viena konfigurācijas koka.
Kāpēc izmantot Icinga 2 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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