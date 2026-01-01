Izvietot Kotaemon ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda dokumentu jautājumu un atbilžu čatbots, lai tērzētu ar saviem failiem, izmantojot jebkuru LLM pakalpojumu sniedzēju.
Izvēlies Kotaemon VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kotaemon
Kotaemon ir tīrs, pielāgojams RAG balstīts dokumentu jautājumu un atbilžu rīks, kas savienojas ar tavu izvēlēto LLM — no OpenAI un Azure līdz pašu mitinātai Ollama instancei. Augšupielādē PDF, Word dokumentus, izklājlapas un attēlus, pēc tam uzdod jautājumus un saņem atbildes, kas pamatotas ar precīzām atsaucēm no avota materiāla.
Atšķirībā no mākoņbalstītiem dokumentu AI pakalpojumiem, Kotaemon pašu mitināšana saglabā tavus failus privātus tavā VPS. Šīs veidnes pilnā attēla variants pievieno Tesseract OCR, LibreOffice formātu parsēšanu un daudzmodālu dokumentu apstrādi, padarot to piemērotu skenētiem PDF, Office failiem un dokumentiem ar daudz attēliem.
Kotaemon galvenās iespējas
Daudz-LLM atbalsts
Pieslēdzies OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral vai jebkuram Ollama mitinātam lokālajam modelim, nemigrējot savus dokumentus vai tērzēšanas vēsturi.
Atsaucēm pamatotas atbildes
Katrā atbildē ir saite uz precīziem fragmentiem tavos avota dokumentos, lai tu varētu pārbaudīt apgalvojumus un tieši izsekot informācijai.
OCR un Office parsēšana
Tesseract OCR, LibreOffice un ffmpeg ir iekļauti komplektā, lai tieši apstrādātu skenētus PDF, Word un PowerPoint failus, kā arī uz attēliem balstītus dokumentus.
GraphRAG izguve
Izvēles GraphRAG un LightRAG aizmugursistēmas uzlabo izguves precizitāti lieliem vai blīvi savstarpēji saistītiem dokumentu kopumiem.
Daudzlietotāju piekļuve
Iebūvēta lietotāju pārvaldība ļauj komandas dalībniekiem katram uzturēt privātas dokumentu kolekcijas vienā kopīgā izvietošanā.
Kāpēc izmantot Kotaemon pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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