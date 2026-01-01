Izvietot Raneto ar viena klikšķa instalāciju.
Markdown balstīta zināšanu bāzes wiki Node.js — failos balstīts saturs ar tīru pārlūkprogrammas lasītāju un redaktoru.
Izvēlies Raneto VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Raneto
Raneto ir viegla, atvērtā koda zināšanu bāze, kas veidota uz Node.js un pārvērš Markdown failu mapi par tīru, meklējamu dokumentācijas vietni. Nav jāpārvalda datubāze — saturs atrodas kā vienkārši
.md faili direktorijā, ko tu kontrolē, kas padara versiju veidošanu, dublējumkopiju izveidi un autorēšanu ar tavu iecienītāko redaktoru vienkāršu. Iekļautais tīmekļa redaktors nodrošina rediģēšanu pārlūkprogrammā netehniskiem lietotājiem, savukārt izstrādātāji var veidot saturu tieši savā iecienītākajā Markdown rīkā un ļaut git apstrādāt vēsturi.
Pašmitināšana Raneto uz VPS dod tev privātu zināšanu bāzi, kas tev pilnībā pieder, bez piegādātāja piesaistes, bez maksas par katru lietotāju un saturu, kas atrodas kā pārnēsājami faili, nevis patentēta datubāze.
Raneto galvenās iespējas
Failos balstīts saturs
Raksti ir vienkārši Markdown faili satura direktorijā — versiju ar git, dublē ar rsync, rediģē ar jebkuru rīku, kas tev patīk.
Pārlūkprogrammas redaktors
Iebūvētais redaktors ļauj netehniskiem lietotājiem atjaunināt lapas tieši no pārlūkprogrammas, nepieskaroties failu sistēmai vai palaižot git.
Pilna teksta meklēšana
Ātra meklēšana atmiņā visās lapās ļauj lasītājiem nekavējoties atrast saturu, neatstājot dokumentācijas vietni.
Kategoriju hierarhija
Mapes struktūra kļūst par navigācijas koku ar pielāgotu šķirošanas secību, izmantojot katras mapes metadatus, lai tava IA atspoguļotu tavu saturu.
Tēmojams izkārtojums
Nomaini vai paplašini noklusējuma tēmu, lai tā atbilstu tavam zīmolam — Raneto tēmas ir vienkāršas HTML, CSS un JS pakotnes.
Kāpēc izmantot Raneto pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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