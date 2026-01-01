Izvietot Duplicati ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda dublēšanas klients, kas izveido šifrētas, inkrementālās dublējumkopijas mākoņkrātuvē un attālinātiem serveriem ar vienkāršu tīmekļa saskarni.
Izvēlies Duplicati VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Duplicati
Duplicati ir bezmaksas, atvērtā koda dublēšanas klients, kas šifrē datus ar AES-256 pirms inkrementālu, deduplicētu un saspiestu rezerves kopiju nosūtīšanas uz vairāk nekā 20 glabāšanas aizmugursistēmām — tostarp Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 un standarta protokoliem, piemēram, SFTP un WebDAV. Tā kā viss tiek šifrēts klienta pusē, tavi dati paliek privāti pat tad, ja tie tiek glabāti trešo pušu mākoņpakalpojumos.
Tīra tīmekļa saskarne atvieglo dublēšanas uzdevumu konfigurēšanu, saglabāšanas politiku iestatīšanu, dublēšanas integritātes pārbaudi un ieplānoto izpildes uzraudzību. Bloka līmeņa deduplikācija un saspiešana uztur zemas glabāšanas izmaksas pat lielām datu kopām. Duplicati pašmitināšana uz VPS nodrošina tev uzticamu, vienmēr aktīvu dublēšanas dzinēju, kas konsekventi veic ieplānotos uzdevumus bez atkarības no ieslēgta personālā datora.
Duplicati galvenās iespējas
AES-256 klienta puses šifrēšana
Šifrē visus datus, pirms tie atstāj tavu serveri, lai dublējumi trešo pušu mākoņkrātuvē paliktu pilnībā privāti.
20+ krātuves aizmugursistēmas
Atbalsta Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV un daudzus citus galamērķus no vienas saskarnes.
Inkrementāls un deduplicēts
Augšupielādē tikai mainītos blokus pēc pirmās dublēšanas palaišanas, ievērojami samazinot krātuves lietojumu un augšupielādes joslas platumu turpmākajās darbībās.
Elastīga plānošana
Konfigurēt automatizētus dublēšanas logus ar saglabāšanas politikām, kas automātiski dzēš vecos atjaunošanas punktus, lai pārvaldītu krātuves izmaksas.
Dublējuma pārbaude
Periodiski pārbauda dublējumu integritāti, atjaunojot un salīdzinot datus, tādējādi atklājot slēptu datu bojāšanos, pirms tā kļūst par atjaunošanas problēmu.
Kāpēc izmantot Duplicati pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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